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Экономика

Предприниматели заказывают бизнес-планы для открытия глэмпингов

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ВТБ отмечает рост спроса на сервисы по подготовке бизнес-планов и маркетинговых исследований среди компаний среднего и малого бизнеса. В этом году они приобретали такие услуги на 27% чаще, чем в первом полугодии 2023 года, средний чек превысил 136 тыс. рублей.

«В современных реалиях составление бизнес-планов и моделей окупаемости не просто формальность, а важный инструмент для развития компании. Услуги по разработке и подготовке таких документов востребованы, например, для получения банковского кредита, привлечения средств инвестора, оценки перспективности действующего бизнеса или получения господдержки.

Среди клиентов СМБ мы видим рост интереса к таким сервисам у предприятий в сфере и мобильных средств доставки небольших грузов, а также у компаний туристического сектора, которые развивают в том числе и новые форматы - глэмпинги», - отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

По данным исследований компании ЭКЦ «ИнвестПроект», партнера ВТБ, чаще других (около 38,5%) бизнес-планы покупают компании, работающие в отраслях, которые нуждаются в импортозамещении: технологии, производство.

На втором месте запросы от промышленных и обрабатывающих предприятий - 25% обращений. На запросы от сферы турбизнеса приходится 14,5%. Порядка 5% - запросы от медицинских центров и производителей БАДов. Замыкают пятерку строительные компании и производители строительных материалов - 4,5%.

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Источник — фото pxhere.com
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