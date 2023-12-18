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Экономика

В Пензенской области выросли темпы ввода жилья

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В Пензенской области за 11 месяцев 2023 года ввели в эксплуатацию 839,6 тыс. квадратных метров жилья. Это на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщили в Пензастате.

Застройщиками были сданы 112 жилых зданий общей площадью 436 тыс. квадратных метров, население возвело 2 615 домов - 403,6 тыс. квадратных метров.

«Увеличение ввода жилых домов отмечается в Пензе, Кузнецке и 9 районах области. Наибольший удельный вес в общем вводе жилья приходится на Пензу - 52%», - уточнили в Пензастате.

В областном центре речь идет о 436,2 тыс. квадратных метров, что на 31,1% больше, чем за 11 месяцев 2022 года.

По темпам ввода жилья Пензенская области занимает третье место в Приволжском федеральном округе, уступая лишь Ульяновской и Оренбургской областям.

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