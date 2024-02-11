Сетевое издание|18+|Воскресенье|11 фев 2024|16:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Снег |
 

Культура

Для пензенских «тигров» придумали и спели гимн

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенском музыкальном колледже имени А. А. Архангельского прошло премьерное исполнение гимна отряда содействия полиции «Тигр».

Автором музыки стал студент 2-го курса колледжа Владислав Валковой, а слова придумала преподаватель иностранных языков Элла Сидорова. В первый раз гимн отряда исполнили академический хор и духовой оркестр Пензенского музыкального колледжа.

Для пензенских «тигров» придумали и спели гимн

«У отряда «Тигр», созданного в 2022 году, существует специальная форма, эмблема и знаки отличия. Советник главы региона по вопросам профилактики правонарушений Виктор Чучелов обратился в Пензенский музыкальный колледж, одно из старейших учреждений России, с предложением создать гимн», - пояснили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Теперь гимн хотят записать на электронные носители и направить во все подразделения по вопросам профилактики правонарушений региона, чтобы использовать во время различных мероприятий.

Ранее в области подвели итоги работы отряда «Тигр» за 2023 год. За 12 месяцев бойцы выходили на дежурство 8 385 раз. При непосредственном участии «тигров» полицейские пресекли 44 преступления и 1 822 административных правонарушения.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного министерства культуры и туризма
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте