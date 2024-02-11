Для пензенских «тигров» придумали и спели гимн

11.02.2024 | 11:18

В Пензенском музыкальном колледже имени А. А. Архангельского прошло премьерное исполнение гимна отряда содействия полиции «Тигр».

Автором музыки стал студент 2-го курса колледжа Владислав Валковой, а слова придумала преподаватель иностранных языков Элла Сидорова. В первый раз гимн отряда исполнили академический хор и духовой оркестр Пензенского музыкального колледжа.

«У отряда «Тигр», созданного в 2022 году, существует специальная форма, эмблема и знаки отличия. Советник главы региона по вопросам профилактики правонарушений Виктор Чучелов обратился в Пензенский музыкальный колледж, одно из старейших учреждений России, с предложением создать гимн», - пояснили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Теперь гимн хотят записать на электронные носители и направить во все подразделения по вопросам профилактики правонарушений региона, чтобы использовать во время различных мероприятий.

Ранее в области подвели итоги работы отряда «Тигр» за 2023 год. За 12 месяцев бойцы выходили на дежурство 8 385 раз. При непосредственном участии «тигров» полицейские пресекли 44 преступления и 1 822 административных правонарушения.