Подсудимый не доставлен: заседание по делу Белозерцева отложили

14.07.2023 | 13:23

В пятницу, 14 июля, Измайловский районный суд Москвы в очередной раз отложил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Причина, как указано на официальном сайте суда, - «недоставление подсудимого». Адвокат Белозерцева Алексей Шуварин пояснил сетевому изданию «ПензаИнформ», что речь идет о Борисе Шпигеле, самочувствие которого ухудшилось.

Новое заседание назначено на 18 июля.

Иван Белозерцев был задержан более двух лет назад - 21 марта 2021 года. Его обвиняют в получении взятки за покровительство компании «БИОТЭК» при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Помимо него, по делу проходят обвиняемыми еще пять человек: председатель совета директоров ООО «БИОТЭК» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков (по ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере), родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с июня 2019 года по сентябрь 2020-го Борис Шпигель, Евгения Шпигель и Антон Колосков через посредников Федотова и Маркова передали Ивану Белозерцеву деньги, имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей.

Следствие завершилось в октябре 2022-го. Все это время экс-губернатор находится в СИЗО, а Борис Шпигель - в больнице при СИЗО.

Вопрос о состоянии здоровья Шпигеля стоит довольно остро. 22 марта 2021 года во время судебного заседания его вынесли из здания суда на носилках и увезли на скорой помощи. В марте 2022-го у Бориса Шпигеля случился инфаркт на фоне коронавирусной инфекции.

В последний раз меру пресечения в виде содержания под стражей экс-губернатору и всем фигурантам, проходящим по делу (в том числе Борису Шпигелю), продлевали до 9 августа.