Дело Белозерцева: мера пресечения и оглашение обвинения

10.03.2023 | 20:26

В пятницу, 10 марта, Измайловский районный суд Москвы вынес постановление о продлении срока содержания под стражей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Соответствующая информация имеется на сайте суда.

Он и пятеро других фигурантов уголовного дела о взяточничестве останутся под арестом до 9 августа, ходатайства защиты о переводе подсудимых под домашний арест отклонены, пишет bfm.ru со ссылкой на одного из адвокатов.

Кроме того, 10 марта состоялось выездное заседание суда в СИЗО «Матросская тишина», в больнице которого почти постоянно находится один из фигурантов Борис Шпигель.

«Прокурор Андрей Третьяков приступил к оглашению обвинительного заключения, озвучив фабулу только в отношении моего подзащитного, после чего процесс был прерван до 17 марта в 11:00», - сообщил адвокат Ивана Белозерцева.

Предполагается, что 17 марта прокурор закончит оглашать обвинительное заключение и подсудимые выскажут свое отношение к нему.

Следствие по делу завершилось в октябре 2022-го. Было допрошено 155 свидетелей, проведено 20 судебных экспертиз, общий объем материалов составил 164 тома.

Установлено, что с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020-го Белозерцев лично и через посредников (шофера и родственника) получил от председателя совета директоров ООО «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и гендиректора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и дорогие швейцарские наручные часы. Общая сумма взятки превысила 30 млн рублей.

Также бывшему главе региона предоставляли автомобиль для безвозмездного пользования. Кроме того, считается, что не позднее 20 марта 2021-го Белозерцев купил короткоствольное нарезное огнестрельное оружие, боеприпасы к нему. Их он хранил в своем служебном кабинете в здании правительства области, где приобретения и обнаружили правоохранители.

Помимо Белозерцева, Шпигелей и Колоскова, по делу проходят обвиняемыми еще два человека: родственник экс-губернатора Федор Федотов и водитель Геннадий Марков (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Ранее срок пребывания всех их в СИЗО был определен до 20 марта 2023 года включительно. В этот день исполнится ровно два года с момента задержания Ивана Белозерцева.