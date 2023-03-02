Рассмотрение дела Ивана Белозерцева вновь не состоялось

02.03.2023 | 14:53

В четверг, 2 марта, Измайловский суд Москвы на выездном заседании в СИЗО-1 вновь отложил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

На этот раз срок перенесен на 10 марта. Причиной стало лечение в кардиоцентре другого фигуранта - главы фармацевтической компании ООО «БИОТЭК» Бориса Шпигеля. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд уже третий раз переносит срок рассмотрения дела Белозерцева. Оно было назначено на 17 февраля, однако из-за плохого самочувствия Бориса Шпигеля его отложили на 20-е, а затем на 2 марта. Заседание решили провести на выезде в СИЗО-1, где в больнице находился Борис Шпигель. Однако в начале недели Шпигеля госпитализировали в кардиоцентр.

Ивана Белозерцева задержали 21 марта 2021 года. Следствие завершилось в октябре 2022-го. Все это время экс-губернатор находится в СИЗО.

Помимо Белозерцева, по делу проходят обвиняемыми еще пять человек: председатель совета директоров ООО «БИОТЭК» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков (по ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере), родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с июня 2019 года по сентябрь 2020-го Борис Шпигель, Евгения Шпигель и Антон Колосков через посредников Федотова и Маркова передали Ивану Белозерцеву деньги, имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей. Кроме того, Белозерцев обвиняется в незаконном приобретении пистолета Макарова и патронов к нему, которые хранил в служебном кабинете.