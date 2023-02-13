В Москве начнется рассмотрение дела Ивана Белозерцева

13.02.2023 | 15:51

В пятницу, 17 февраля, Измайловский районный суд Москвы начнет рассматривать дело бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

На эту дату (начало в 11:00) назначено предварительное слушание, подразумевающее порядок деятельности, которая заключается в рассмотрении возникающих по делу вопросов с участием сторон. Судьей назначена Екатерина Степина.

Адвокаты Ивана Белозерцева пытались опротестовать решение о направлении уголовного дела в Измайловский суд, но безуспешно - именно там экс-чиновнику вынесут приговор. 2 февраля Верховный суд РФ рассмотрел апелляцию защиты, но оставил постановление в силе, так что территориальная подсудность не изменится.

По последней информации, срок пребывания Ивана Белозерцева в СИЗО определен до 20 марта 2023 года включительно. В этот день исполнится ровно два года с момента его задержания.

Следствие по делу завершилось в октябре 2022-го. Было допрошено 155 свидетелей, проведено 20 судебных экспертиз, общий объем материалов составил 164 тома.

Установлено, что с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020-го Белозерцев лично и через посредников (шофера и родственника) получил от председателя совета директоров ООО «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и гендиректора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и дорогие швейцарские наручные часы. Общая сумма взятки превысила 30 млн рублей.

Также бывшему главе региона предоставляли автомобиль в безвозмездное пользование. Кроме того, считается, что не позднее 20 марта 2021-го Белозерцев купил короткоствольное нарезное огнестрельное оружие, боеприпасы к нему. Их он хранил в своем служебном кабинете в здании правительства области, где приобретенное и обнаружили правоохранители.