Слушание дела Белозерцева отложили из-за состояния одного из подсудимых

17.02.2023 | 15:46

Рассмотрение уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева отложено.

Об этом сообщается на сайте Измайловского районного суда города Москвы, где процесс должен был начаться в пятницу, 17 февраля, в 11:00. Теперь срок перенесен на понедельник, 20-е (начало в 13:00).

Ивана Белозерцева задержали 21 марта 2021 года. Следствие завершилось в октябре 2022-го. Все это время экс-губернатор находится в СИЗО.

Помимо Белозерцева, по делу проходят обвиняемыми еще пять человек: председатель совета директоров ООО «БИОТЭК» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков (по ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере), родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с июня 2019 года по сентябрь 2020-го Борис Шпигель, Евгения Шпигель и Антон Колосков через посредников Федотова и Маркова передали Ивану Белозерцеву деньги, имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей. Кроме того, Белозерцев обвиняется в незаконном хранении пистолета Макарова и патронов к нему.

Адвокат Ивана Белозерцева Алексей Шуварин сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ» причину переноса заседания. По его словам, заболел Борис Шпигель. У него высокая температура.

«На протяжении всего времени содержания Шпигель находится в больнице СИЗО», - добавил Алексей Шуварин.

Вопрос о состоянии здоровья Бориса Шпигеля стоит довольно остро. 22 марта 2021 года во время судебного заседания его вынесли из здания суда на носилках и увезли на скорой помощи. Бизнесмен не раз попадал и в больницу СИЗО «Матросская тишина», и в гражданскую. В марте 2022-го у Бориса Шпигеля случился инфаркт на фоне коронавирусной инфекции .