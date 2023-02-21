Суд изменил место оглашения обвинения Ивану Белозерцеву

21.02.2023 | 14:39

Измайловский районный суд Москвы отклонил ходатайство защиты о возврате дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева прокурору и изменении меры пресечения ему и другим фигурантам.

Помимо Белозерцева, по делу проходят обвиняемыми еще пять человек: председатель совета директоров ООО «БИОТЭК» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков (по ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере), родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Начало рассмотрения дела было назначено на 17 февраля. Однако из-за плохого самочувствия Бориса Шпигеля оно было отложено.

На предварительном слушании защита Ивана Белозерцева заявила ходатайство о возвращении дела прокурору. Адвокаты настаивали, что при утверждении обвинительного заключения были допущены нарушения.

«Так, следователь отказался включить в перечень лиц, подлежащих вызову в суд, наших свидетелей, специалистов и экспертов, поэтому было нарушено право обвиняемого на защиту», - рассказал Business FM адвокат Ивана Белозерцева Алексей Шуварин.

По его словам, именно эти специалисты дали заключение о невозможности уместить в сумку 20 млн рублей, которые, по версии следствия, передал от Бориса Шпигеля Ивану Белозерцеву посредник - родственник губернатора Федор Федотов.

Кроме того, защита несогласна с указанной в обвинительном заключении суммой взяток, якобы полученных губернатором, - не менее 31 млн рублей. Санкция статьи предусматривает штраф, кратный сумме полученных взяток, а его нельзя назначать приблизительно.

Также в обвинительном заключении не указаны способ, время и место приобретения пистолета Макарова, найденного во время обыска в служебном кабинете губернатора. Адвокат напомнил, что Иван Белозерцев стал главой региона в 2015 году и если оружие было приобретено в то время, то шестилетний срок давности по этой статье уже истек.

Другие подсудимые поддержали ходатайство о возврате дела прокурору и попросили на время судебного процесса изменить меру пресечения, освободив под залог или домашний арест. Для этого адвокаты даже арендовали в Москве квартиру.

Судья Екатерина Степина отклонило ходатайство и назначила рассмотрение дела на 2 марта. Оно будет выездным и пройдет в СИЗО «Матросская тишина», в больнице которого почти постоянно находится Борис Шпигель.

Ожидается, что в этот день будет озвучено обвинительное заключение, а подсудимые выскажут свое отношение к нему.