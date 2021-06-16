Криминал

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию по делу Ивана Белозерцева

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В среду, 16 июня, Мосгорсуд в очередной раз отклонил жалобу защиты экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его адвокаты просили изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд апелляционной инстанции рассмотрел жалобу, но менять постановление Басманного районного суда Москвы не стал. Иван Белозерцев останется в СИЗО до 20 августа.

Экс-чиновника обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова (ОАО «Фармация») деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

23 марта Президент РФ Владимир Путин отрешил Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия.

Днем ранее, 22 марта, Басманный суд принял первое решение об аресте чиновника и всех фигурантов на два месяца. Адвокаты Алексей Шуварин и Алексей Сергеенко подали апелляцию, прося изменить меру пресечения на не связанную с арестом. 6 апреля суд апелляционной инстанции отклонил жалобу, постановив оставить Белозерцева под стражей до 20 мая.

18 мая Басманный суд продлил срок содержания под стражей Ивана Белозерцева на три месяца, до 20 августа.

Бывший чиновник не признал вину, считает все случившееся с ним ошибкой и готов пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать свою невиновность.

Источник — фото пресс-службы Басманного суда
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Гость||

За Ивана вся Буртассия!

Гость||

ПРОТИВ Ивана ВСЯ Буртасия!

Гость||

Гость писал(a):

ПРОТИВ Ивана ВСЯ Буртасия!
В твоих буртасских снах.

Гость||

Иван за всю Буртасию...

Гость||

Правильно сделали, что отклонили жалобу.

Гость||

Гость писал(a):

Иван за всю Буртасию...
Иван мысленно в Сурском крае.

Гость||

И рыбу теперь не половит...И сливы без него созреют...Никандровна хоть бы варенья наварила на передачки. Макароны с тушенкой там дают, наверно.

Гость||

Гость писал(a):

За Ивана вся Буртассия!
что бы он сдох скорее и отправился в ад к червям

Гость||

Он ни в чём не виноват!! Его подставили!! Шпигеля нужно было убрать!!

Гость||

500 лямов подбросили?

Гость||

Гость писал(a):

Он ни в чём не виноват!! Его подставили!! Шпигеля нужно было убрать!!
он попилил весь бюджет за 5 лет и покривлялся на камеру со стиснутыми губками, а за это время много что было плохого чего могло бы не быть, будь другой отвественный человек на его месте

Гость||

Гость писал(a):

500 лямов подбросили?
Не было никаких 500 лямов. Меньше смотри жёлтую прессу и дурачков блогеров.

Гость||

Ребенка ни в сад устроить, ни в школу. Но все попадают, "договорившись". Общественный транспорт - черный нал. Цирк - цирк. Храм за 12 млрд, а в детской онкологии пациентов класть некуда.

Гость||

О, нет уже 500 лямов. Нас готовят к тому, что скоро выпустят за отсутствием состава

Гость||

В Москве деньги любят, вытряхнут и тпустят, хотя надо лет десять строгача.

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