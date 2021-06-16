Мосгорсуд рассмотрел апелляцию по делу Ивана Белозерцева

16.06.2021 | 14:41

В среду, 16 июня, Мосгорсуд в очередной раз отклонил жалобу защиты экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его адвокаты просили изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд апелляционной инстанции рассмотрел жалобу, но менять постановление Басманного районного суда Москвы не стал. Иван Белозерцев останется в СИЗО до 20 августа.

Экс-чиновника обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова (ОАО «Фармация») деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

23 марта Президент РФ Владимир Путин отрешил Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия.

Днем ранее, 22 марта, Басманный суд принял первое решение об аресте чиновника и всех фигурантов на два месяца. Адвокаты Алексей Шуварин и Алексей Сергеенко подали апелляцию, прося изменить меру пресечения на не связанную с арестом. 6 апреля суд апелляционной инстанции отклонил жалобу, постановив оставить Белозерцева под стражей до 20 мая.

18 мая Басманный суд продлил срок содержания под стражей Ивана Белозерцева на три месяца, до 20 августа.

Бывший чиновник не признал вину, считает все случившееся с ним ошибкой и готов пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать свою невиновность.