Экс-министра Андрея Бурлакова отпустили под подписку о невыезде

13.05.2021 | 15:38

В четверг, 13 мая, экс-министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова и его первого заместителя Андрея Персанова отпустили под подписку о невыезде.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», следствие по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору находится на конечной стадии, и Бурлаков уже не может повлиять на его ход.

Кроме того, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, обвиняемый не может находиться под арестом более года, а 16 мая исполнится ровно 12 месяцев с тех пор, как Ленинский районный суд впервые избрал чиновникам меру пресечения.

Известно также, что Андрей Бурлаков полностью возместил нанесенный им ущерб.

Бурлаков и Персанов первоначально находились под стражей, третий фигурант дела (владелец группы компаний) был почти сразу отпущен под домашний арест. Мера пресечения избиралась до 13 октября.

Спустя два месяца после задержания Бурлакова освободили от занимаемой должности. 1 сентября министром назначили Романа Калентьева.

5 октября под домашний арест перевели и Бурлакова с Персановым - на срок до 13 февраля 2021 года. Затем срок продлили до 13 мая.

Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова назвала это событие одним из самых громких коррупционных дел 2020 года.