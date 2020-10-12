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Криминал

Экс-министра Андрея Бурлакова перевели под домашний арест

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Бывшего министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова и его первого заместителя Андрея Персанова перевели под домашний арест. Об этом стало известно в понедельник, 12 октября.

Двух чиновников, а также собственника нескольких компаний обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Бурлаков и Персанов находились под стражей, третий фигурант дела был отпущен под домашний арест. Мера пресечения избиралась до 13 октября.

Спустя два месяца после задержания Бурлакова освободили от занимаемой должности. С 1 сентября министром назначен Роман Калентьев.

Как пояснили в пресс-службе Ленинского районного суда, экс-чиновников перевели под домашний арест с 5 октября на срок до 13 февраля 2021 года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Да почему же не на нары-то?

Гость||

Скоро освободят

Гость||

Занёс, всё как обычно?

Гость||

Деньги выше закона.

Гость||

Атпускай!

Гость||

Правильно поделился и всё, скоро на свободе?

Гость||

Амнистию по случаю новой Конституции объявят и все! Гуляй, Вася! Свободен!

Гость||

В ЕР состоял (состоит)?

Гость||

За заслуги перед Отечеством,вывел на более крупную рыбу?

Гость||

Гость писал(a):

Да почему же не на нары-то?
Проплатили.

Гость||

Когда посадки??? Или они поделились с кем надо?

Гость||

Гость писал(a):

Да почему же не на нары-то?
"— В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю." Говоров В.П. /Антибиотик ."Бандитский Петербург"

Гость||

Так и отсидит до а до конца срока и если будет суд то из зала суда и выпустят. Если за тяжелейшее изнасилование и дома продержали и всего то 3 года или вернее 1,5 дали и скорее всего тоже дома . Вот такие у нас законы . Смотрите из леса ветку не возьмите за всех отсидите .

Гость||

наворованный бюджетных денег хватит и на домашний арест и на хорошее решение суда, не сомневайтесь!

Имя: Гость
Комментарий:

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