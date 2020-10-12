Экс-министра Андрея Бурлакова перевели под домашний арест

12.10.2020 | 10:55

Бывшего министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова и его первого заместителя Андрея Персанова перевели под домашний арест. Об этом стало известно в понедельник, 12 октября.

Двух чиновников, а также собственника нескольких компаний обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Бурлаков и Персанов находились под стражей, третий фигурант дела был отпущен под домашний арест. Мера пресечения избиралась до 13 октября.

Спустя два месяца после задержания Бурлакова освободили от занимаемой должности. С 1 сентября министром назначен Роман Калентьев.

Как пояснили в пресс-службе Ленинского районного суда, экс-чиновников перевели под домашний арест с 5 октября на срок до 13 февраля 2021 года.