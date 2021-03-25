Дело Белозерцева: часы за 5,7 млн назвали новогодним подарком

25.03.2021 | 09:39

Бывший сенатор, глава ГК «БИОТЭК» Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток губернатору Ивану Белозерцеву, рассказал о часах, которые фигурируют в деле.

В рамках уголовного дела расследуется три эпизода. Первый связан с автомобилем Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн руб., второй - с 20 млн руб. наличными (ранее адвокат Шпигеля говорила, что деньги предназначались для строительства в Пензенской области санатория). Третий - с наручными часами Breguet стоимостью не менее 5,7 млн руб.

Шпигель признал, что подарил их Белозерцеву.

«Это действительно правда. На Новый год я получил от губернатора Белозерцева подарок - корзинку с фруктами. Это был такой чисто символический новогодний подарок. Мне стало неудобно, что я его не поздравил, у меня ничего не было приготовлено и я, честно говоря, взял часы из своей коллекции и послал ему. Я коллекционирую часы, и у меня они были. Это не самые дорогие, не самые хорошие часы. Я их купил еще в 2001 году. Я с водителем отправил эти часы в подарок. Он потом мне позвонил и говорит, что это очень дорогие часы, он не может принять их и хочет их вернуть. Но я уехал в Израиль на лечение, и мы так и не встретились», - цитирует Шпигеля «Коммерсантъ».

Ранее Белозерцев также говорил, что хотел вернуть часы, но не успел из-за пандемии.

На вопрос, давал ли он взятки Белозерцеву, Шпигель ответил отрицательно.

«Это полная ерунда! Я не давал взятки губернатору - мне это просто было не нужно! Я в Пензенской области очень давно работаю, меня там все знают и мой вес значительно выше, чем вес губернатора. Я ведь был членом Совета Федерации от Пензенской области. Мы делали много социальных и медицинских программ там, например сделали клинику, где жители региона могут бесплатно делать тест на коронавирус. Я ни одной копейки не заработал в области, только тратил!» - заявил Шпигель.

В настоящее время все фигуранты дела о взяточничестве находятся под арестом. Расследование продолжается.