Криминал

Дело Белозерцева: часы за 5,7 млн назвали новогодним подарком

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Бывший сенатор, глава ГК «БИОТЭК» Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток губернатору Ивану Белозерцеву, рассказал о часах, которые фигурируют в деле.

В рамках уголовного дела расследуется три эпизода. Первый связан с автомобилем Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн руб., второй - с 20 млн руб. наличными (ранее адвокат Шпигеля говорила, что деньги предназначались для строительства в Пензенской области санатория). Третий - с наручными часами Breguet стоимостью не менее 5,7 млн руб.

Шпигель признал, что подарил их Белозерцеву.

«Это действительно правда. На Новый год я получил от губернатора Белозерцева подарок - корзинку с фруктами. Это был такой чисто символический новогодний подарок. Мне стало неудобно, что я его не поздравил, у меня ничего не было приготовлено и я, честно говоря, взял часы из своей коллекции и послал ему. Я коллекционирую часы, и у меня они были. Это не самые дорогие, не самые хорошие часы. Я их купил еще в 2001 году. Я с водителем отправил эти часы в подарок. Он потом мне позвонил и говорит, что это очень дорогие часы, он не может принять их и хочет их вернуть. Но я уехал в Израиль на лечение, и мы так и не встретились», - цитирует Шпигеля «Коммерсантъ».

Ранее Белозерцев также говорил, что хотел вернуть часы, но не успел из-за пандемии.

На вопрос, давал ли он взятки Белозерцеву, Шпигель ответил отрицательно.

«Это полная ерунда! Я не давал взятки губернатору - мне это просто было не нужно! Я в Пензенской области очень давно работаю, меня там все знают и мой вес значительно выше, чем вес губернатора. Я ведь был членом Совета Федерации от Пензенской области. Мы делали много социальных и медицинских программ там, например сделали клинику, где жители региона могут бесплатно делать тест на коронавирус. Я ни одной копейки не заработал в области, только тратил!» - заявил Шпигель.

В настоящее время все фигуранты дела о взяточничестве находятся под арестом. Расследование продолжается.

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Источник — фото t.me/manizchk
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Гость||

сказочники)

Гость||

пипец лицемерие зашкаливает, зашквар полный

Гость||

Если часы новогодний подарок от Шпигеля,То арест - солнечный зайчик от Президента В.В.Путина.

Гость||

готов принять часы подешевле

Гость||

не самые дорогие а сколько у этого Онаниста (судя по книге котороую у него нашли) еще часочков и какие самые дорогие в его коллекции?

Гость||

цирк начинается

Гость||

Гость писал(a):

сказочники)
Сказочники те кто ВНЕЗАПНО стал на 100 % доверять ФСБ, МВД и Следственному комитету.

Гость||

Шпигеля выпустят под домашний арест. С Евреями шутки плохи,кто-то замес сделал поглупости. Фарм бизнес просто так не отдадут!

Интересный детектив складывается господа. Губер сдаётся мне просто ширма, чтобы Путина выключить.

Гость||

Гость писал(a):

Интересный детектив складывается господа. Губер сдаётся мне просто ширма, чтобы Путина выключить.
Поясните вашу мысль.

Гость||

Белозерцев корзинку с фруктами прислал, а Сечин с колбасой корзинку присылает.

Кому следующая корзинка придёт в подарок?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|25.03.2021 09:46
Гость писал(a):
зашквар полный
А как это будет по-русски?

Гость||

Гость писал(a):

А как это будет по-русски?
Ганьба!

Гость||

Я бы на месте силовиков присмотрелся бы и к другим бизнесменам, чей "вес значительно выше, чем вес губернатора"! На первом месте должны быть интересы области, а не мутки коммерсов! А это возможно только при сильной государственной власти, у которой безусловный авторитет!

Гость||

как Вы быстро выводы делаете, не спешите срок можете считать

Гость||

Белозерцева очень жалко.

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Имя: Гость
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