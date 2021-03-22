Адвокату губернатора запретили разглашать данные следствия

22.03.2021 | 15:34

Следственный комитет России запретил адвокату губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева разглашать данные следствия. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Судя по видео из зала суда, ранее размещенному РИА Новости, адвокатом, предположительно, является Алексей Шуварин, действующий депутат Пензенской городской думы седьмого созыва, у которого имеется опыт защиты пензенских чиновников на процессах.

Губернатору инкриминируют получение денег и ценного имущества (на сумму более 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова через водителя представительства Пензенской области при Правительстве РФ Геннадия Маркова и замдиректора представительства Федора Федотова.

По версии следствия, взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

21 марта главу региона задержали и доставили в Москву, 22-го Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, объяснив, что Белозерцев может препятствовать следствию и уничтожить доказательства, если отправить его под домашний арест.

Свою вину губернатор не признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено частью 6 статьи 291 Уголовного кодекса РФ, по которой он проходит.