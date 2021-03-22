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Криминал

Адвокату губернатора запретили разглашать данные следствия

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Следственный комитет России запретил адвокату губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева разглашать данные следствия. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Судя по видео из зала суда, ранее размещенному РИА Новости, адвокатом, предположительно, является Алексей Шуварин, действующий депутат Пензенской городской думы седьмого созыва, у которого имеется опыт защиты пензенских чиновников на процессах.

Губернатору инкриминируют получение денег и ценного имущества (на сумму более 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова через водителя представительства Пензенской области при Правительстве РФ Геннадия Маркова и замдиректора представительства Федора Федотова.

По версии следствия, взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

21 марта главу региона задержали и доставили в Москву, 22-го Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, объяснив, что Белозерцев может препятствовать следствию и уничтожить доказательства, если отправить его под домашний арест.

Свою вину губернатор не признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено частью 6 статьи 291 Уголовного кодекса РФ, по которой он проходит.

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Источник — ria.ru
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Гость||

Что Белозерцев говорит на видео? Не расслышал.

Гость||

такому можно запрещать и запретить, послушный

Гость||

Гость писал(a):

Не расслышал.
НЕ при делах,подкинули всё...

Гость||

Гость писал(a):

Что Белозерцев говорит на видео? Не расслышал
Говорит, надо народу выходить на улицы для его освобождения.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

адвокатом, предположительно, является Алексей Шуварин
"хиленький" адвокат в столь резонансном деле

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Что Белозерцев говорит на видео? Не расслышал
Говорит, надо народу выходить на улицы для его освобождения.
Кто-то выйдет?

Гость||

я ржу над комментами

Гость||

Гость писал(a):

Кто-то выйдет?
#СвободуИвану Все на митинг!!! Он обещал нам и все сделает!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Кто-то выйдет?
#СвободуИвану Все на митинг!!! Он обещал нам и все сделает!!!
Когда и где митинг?

Гость||

Гость писал(a):

Когда и где митинг?
Человек с флагом Российской Федерации вышел поддержать губернатора к зданию правительства Пензенской области. Он предпочел сохранить инкогнито, однако сообщил, что тех, кто хочет оказать поддержку главе региона, немало.

«Это одиночный пикет в поддержку губернатора. Я обычное гражданское лицо, которое не верит, что губернатор мог такое совершить. Он не мог этого сделать», - рассказал пикетчик, представившийся Геннадием Геннадьевичем.

Прервавшись на общение с сотрудниками полиции, которые проверили документы протестующего и спокойно отправились по своим служебным делам, протестующий продолжил.

«У меня есть единомышленники, но все мы не можем выйти. Так как мы люди законопослушные. Нужно согласовать митинг, это будет сделано в ближайшие дни. До этого момента будем проводить одиночные пикеты», - пояснил Геннадий Геннадьевич.

Какие силы или организация занимается вопросами организации и согласования митинга, он предпочел не уточнять.

Гость||

Митинг против президента что ли ? Во дают

Гость||

Пензенский адвокат в Москве :))))))

Не не слышал :)))

Гость||

Гость писал(a):

Врун и вор.
Без вступившего в законную силу приговора суда это клевета и тебя можно отправить на нары.

Гость||

Он говорит : Привет, Алеша !!

Гость||

Гость писал(a):

СвободуИвану Все на митинг!!! Он обещал нам и все сделает!!!
О бордюры не споткнитесь!

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Имя: Гость
Комментарий:

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