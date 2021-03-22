На заседание в Басманном суде допустят только участников процесса

22.03.2021 | 12:35

Ивана Белозерцева доставили в Басманный районный суд Москвы. Об этом в 12:28 сообщил ТАСС. Там будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения для губернатора Пензенской области.

«На заседание допустят только участников процесса», - уточняет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь суда рассказал о получении материалов по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу: Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель, Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову.

СКР просит поместить их под арест на срок до 20 мая 2021 года.

Губернатора Пензенской области задержали и доставили в Москву 21 марта. 22-го Следственный комитет России предъявил Ивану Белозерцеву обвинение в получении взятки.

По версии правоохранителей, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил деньги и ценное имущество (на сумму более 31 млн руб.) от Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.