Сетевое издание|18+|Понедельник|22 мар 2021|12:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |

Криминал

На заседание в Басманном суде допустят только участников процесса

Печать

Ивана Белозерцева доставили в Басманный районный суд Москвы. Об этом в 12:28 сообщил ТАСС. Там будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения для губернатора Пензенской области.

«На заседание допустят только участников процесса», - уточняет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь суда рассказал о получении материалов по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу: Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель, Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову.

СКР просит поместить их под арест на срок до 20 мая 2021 года.

Губернатора Пензенской области задержали и доставили в Москву 21 марта. 22-го Следственный комитет России предъявил Ивану Белозерцеву обвинение в получении взятки.

По версии правоохранителей, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил деньги и ценное имущество (на сумму более 31 млн руб.) от Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — видео РИА Новости
0
0
0
0
 
Гость||

Иван Александрович, а вам идëт

Гость||

Ваня держись,Ваня.Я тебя люблю.Я хочу родить от тебя Кентавра.Оля

Гость||

Для полного счастья жителей Пензенской области на этой скамье не хватает его толстомордых сынков и правительства Пензенской области!

Гость||

Первая новость от 12 февраля 2004 года с упоминанием Ивана Белозерцева на ПензаИнформ: ссылка на PenzaInform.ru

penzainform.ru писал(a):

Депутат городской Думы Иван Белозерцев не согласился с Геннадием Аристовым. По его мнению, в финансовом управлении города работают грамотные и профессиональные специалисты, которым известны недостатки бюджета. Однако «мы имеем то, что имеем».

Гость||

Эх Ванька, ты реально дурачок. А сыновья дебилы.. А где к стати водитель?

Гость||

Детей его забыли?

Гость||

Листьева и Березовского то же не пожалели, не смотря на заслуги.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее пресс-секретарь суда рассказал о получении материалов по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу: Ивану Белозерцеву
Смотрите чтобы Белозерцев не помер в СИЗО. Румяный и здоровый Белозерцев не более чем образ.

Гость||

Да хрен с ним пусть

Гость||

Гость писал(a):

А где к стати водитель?
Ты слепой? Читать не умеешь?

Гость||

Гость писал(a):

Смотрите чтобы Белозерцев не помер в СИЗО. Румяный и здоровый Белозерцев не более чем образ.
да что плохого то, мучеником его точно не сделают, забудут на следующий день, ну или до следующего расследования, слезинки народ пензенкий не проронит по нему это точно

Гость||

Гость писал(a):

Смотрите чтобы Белозерцев не помер в СИЗО
В текущей ситуации не самый невероятный вариант...

Гость||

Губернатор аквариума.

Гость||

Ой,ржу не могу ну и харя у этого черта а кстати где маска?Пусть ему ее шпиндель продаст.

Гость||

Гость писал(a):

Эх Ванька, ты реально дурачок. А сыновья дебилы.. А где к стати водитель?
Иван дурак что тут еще скажешь

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте