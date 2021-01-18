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Криминал

Пензенскому экс-министру смягчили условия отбывания наказания

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Бывшему министру здравоохранения Пензенской области Владимиру Стрючкову смягчили условия отбывания наказания.

Экс-чиновника признали виновным в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Рассмотрение дела началось 26 февраля 2020-го. На последующих заседаниях служители Фемиды слушали показания свидетелей, проводили опрос экспертов, исследовали письменные доказательства.

Во время следствия Стрючков находился под домашним арестом.

25 мая 2020-го его приговорили к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Впоследствии приговор был изменен в части определения порядка зачета наказания.

По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», в начале 2021 года экс-чиновника перевели в колонию-поселение, расположенную, как и предыдущее место отбывания наказания, в Пензенской области.

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Гость||

За изнасилование колония-поселение.... ахахахахахахах

Гость||

Весь город уже, как колония-поселение. Сколько их под домашним арестом.

Гость||

Слов нет.

Гость||

"Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие." (Дж. Оруэлл, 1945)

Гость||

Атпускай!

Гость||

На нары!

Гость||

Неужели Вы верите, что было изнасилование?

Гость||

Почему сын и жена работают гнать их метлой позор пензы радственники насильника

Гость||

Гость писал(a):

Гость|18.01.2021 13:31|

Почему сын и жена работают гнать их метлой позор пензы радственники насильника

Их обоих тоже надо посадить. Чтобы было неповадно.

Гость||

Вот они воровские устои зиждящиеся на взятках, откатах и кумовстве ! Как откинется опять воссядет чего разваливать ! Воры своих не бросают !

Гость||

Гость писал(a):

Весь город уже, как колония-поселение.
Это точно. Они в тюрьме будут жить лучше, чем люди "на свободе".

Гость||

Гость писал(a):

Неужели Вы верите, что было изнасилование?
А с чего нам не верить? Есть факты, выкладывайте, посмотрим

Гость||

Гость писал(a):

Это точно. Они в тюрьме будут жить лучше, чем люди "на свободе".
С тем скарбом который он успел хапнуть, думаю да ! И вискарь и баб будут доставлять в его рядом стоящий коттедж у поселения ! А по выходным поездки до дома.

Гость||

Гость писал(a):

За изнасилование
Что является особо тяжким преступлениям !

Гость писал(a):

колония-поселение..
чувствуете размер взятки ? Чувствуете размер его воровства у кормушки ?

Гость||

Тех, кто смягчил, на нары!

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Имя: Гость
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