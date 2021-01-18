Пензенскому экс-министру смягчили условия отбывания наказания

18.01.2021 | 13:01

Бывшему министру здравоохранения Пензенской области Владимиру Стрючкову смягчили условия отбывания наказания.

Экс-чиновника признали виновным в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Рассмотрение дела началось 26 февраля 2020-го. На последующих заседаниях служители Фемиды слушали показания свидетелей, проводили опрос экспертов, исследовали письменные доказательства.

Во время следствия Стрючков находился под домашним арестом.

25 мая 2020-го его приговорили к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Впоследствии приговор был изменен в части определения порядка зачета наказания.

По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», в начале 2021 года экс-чиновника перевели в колонию-поселение, расположенную, как и предыдущее место отбывания наказания, в Пензенской области.