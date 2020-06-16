Подсудимые по чемодановскому делу не признали вины

16.06.2020 | 13:53

Во вторник, 16 июня, в Пензенском областном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении 28 человек, обвиняемых в массовых беспорядках в селе Чемодановка Бессоновского района. Одному из подсудимых инкриминируется еще и убийство, другому - покушение на убийство.

Рассмотрение дела началось 19 мая. Оно должно было продолжиться 3 июня, однако в связи с продлением режима повышенной готовности слушание перенесли на 16-е.

Согласно обвинительному заключению, 13 июня 2019 года между представителями цыганской общины и жителями Чемодановки произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку. В результате пострадал 21 человек, было повреждено имущество.

Один из зачинщиков драки ударил деревянным бруском по голове мужчину, который на следующий день скончался в больнице. Другой подсудимый ударил еще одного сельчанина лопатой по голове и убежал. Потерпевший остался жив лишь благодаря своевременной медицинской помощи.

Для прекращения волнений в Чемодановку направили значительное число сотрудников полиции и Росгвардии, на некоторое время было перекрыто движение транспорта. События получили большой общественный резонанс.

«16 июня государственный обвинитель зачитал обвинительное заключение. Ни один из подсудимых своей вины не признал. Следующее слушание назначено на 23 июня», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Пензенского облсуда.