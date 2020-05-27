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Криминал

Жителя Засечного обвинили в убийстве и изнасиловании 14-летней девочки

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41-летнего жителя села Засечного, задержанного по подозрению в убийстве 14-летней девочки, также считают причастным к ее изнасилованию. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

«Несмотря на то, что злоумышленник с момента задержания отказался давать следствию показания и оказывать содействие в установлении обстоятельств совершения преступлений, следователями собраны достаточные доказательства, давшие основания для предъявления задержанному обвинения в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и п.«а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней)», - пояснила Татьяна Махницкая.

Подчеркивается, что вину в совершении инкриминируемых деяний мужчина не признал.

Убитая пропала 22 мая. Девочка ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но не появилась. На следующий день ее труп нашли в лесополосе со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее). 26 мая стало известно, что предполагаемого преступника задержали.

«Одна из девчонок бежала рядом и в процессе оскорбила меня. Меня это зацепило, я разозлился и начал душить ее. Когда удушил, испугался, раздел ее, прошел дальше, выкинул одежду и пошел домой. Сначала дошел пешком до Чкалова, на Чкалова сел на 149-ю и поехал домой», - ранее рассказал мужчина.

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Гость||

Под домашний арест его, как Стрючкова!

Гость||

Я только не понял ,по его рассказу ,там целая толпа народу была.. Получается наверняка были свидетели.. их тоже надо под микитки..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ранее рассказал мужчина.
кому он рассказал?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ранее рассказал мужчина.
penzainform.ru писал(a):
Несмотря на то, что злоумышленник с момента задержания отказался давать следствию показания
А это вообще как понимать журналистские домысли?

Имя: Гость
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