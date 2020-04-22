Двор ЖК «Олимп» будет создан в концепции небесного города

22.04.2020 | 14:40

На Западной Поляне в Пензе активно строится жилой комплекс бизнес-класса «Олимп». Его благоустройство будет выполнено с учетом самых современных тенденций и принципов комфортной городской атмосферы.

Жители смогут оценить безбарьерную среду, авторское благоустройство и многоуровневое дизайнерское освещение.

Двор-парк задуман в концепции небесного города - в продолжение названия жилого комплекса. На территории «Олимпа» будет расположен амфитеатр, игровой лабиринт Минотавра, ротонды и перголы.

При проектировании двора учитывались возрастные особенности детей, поэтому в проекте предусмотрены площадки с разным оснащением: для самых маленьких - песочницы и качели, для тех, кто постарше, - игровые комплексы, для общения подростков - специальное место. Важно, что все они разделены между собой центральной зоной отдыха, поэтому динамичные игры старших не будут мешать малышам.

Предусмотрены как традиционные игровые элементы (качели, карусели, горки, песочницы), так и необычные - например, балансиры и оригинальный комплекс для лазания «Руины», выполненный в греческом стиле.

Сам двор закрыт от посторонних, в нем работают камеры видеонаблюдения, поэтому здесь родители смогут спокойно отпускать ребенка гулять.

Во дворе-парке будет приятно находиться и взрослым: здесь предусмотрены как гамаки и лаундж-зоны в тени деревьев, так и work-зона для работающих удаленно. В теплые дни жители смогут с комфортом поработать на свежем воздухе. На всей территории будет бесплатный Wi-Fi и скамейки со столами, оборудованные устройствами для зарядки гаджетов.

Компания «Рисан» уверена, что жители «Олимпа» подружатся и смогут интересно проводить время в товарищеских матчах на многофункциональной спортивной площадке с современным покрытием. Для каждого времени года можно устроить свое развлечение: баскетбол, мини-футбол, хоккей. Также специальное место выделено для занятий йогой и пилатесом.

Для озеленения двора будут высажены уже взрослые деревья - клены, рябины, сосны, березы. С первых дней жители смогут наслаждаться прогулками в тенистой зелени под шелест листьев.

Приобрести квартиру в жилом комплексе «Олимп» легко. Нужно позвонить по номеру 8(8412) 51-51-51, чтобы получить персональную онлайн-консультацию. Менеджер ответит на все вопросы, вышлет интересующие планировки и видеоэкскурсию, а персональный брокер рассчитает стоимость ипотеки, которая стала доступна на особенно выгодных условиях.