Актуальное о мобилизации: призыв ВИЧ-инфицированных и срочников

28.09.2022 | 16:33

Портал «Объясняем.рф» продолжает публиковать ответы на часто задаваемые вопросы о мобилизации, которые поступают на горячую линию 122.

- Если человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере, подлежит ли он мобилизации?

- Состоящие на учете в психоневрологическом диспансере мобилизации не подлежат.

- Будут ли мобилизованы деятели культуры, артисты балета, актеры, певцы?

- Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы.

- Будут ли призывать фермеров, если не на кого оставить хозяйство?

- Работники фермерских хозяйств подлежат мобилизации на общих основаниях.

- Могут ли мобилизовать сына, если отец уже служит по контракту в зоне СВО?

- Да, могут. Наличие близких родственников, служащих в зоне СВО, не является основанием для отсрочки от мобилизации.

- Если мой родственник служит в Вооруженных силах Украины, могут ли меня мобилизовать в ряды ВС РФ?

- Да, могут. Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации.

- Могут ли меня мобилизовать, если я недавно уволился в запас после службы по контракту?

- Да, могут, в приоритетном порядке.

- Что делать, если я хочу быть мобилизован или пойти добровольцем и принять участие в СВО, но ограниченно годен к воинской службе?

- Призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями «годен» («А»), «годен с незначительными ограничениями» («Б») и «ограниченно годен» («В»). Для добровольцев ограничений по возрасту или состоянию здоровья нет.

- Могут ли мобилизовать солдата-срочника, если срок его службы по призыву заканчивается в октябре 2022 года?

- Могут, но только после его увольнения в запас.

- Будут ли мобилизовать почтальонов в сельской местности?

- Почтальоны подлежат мобилизации на общих основаниях.

- Подлежит ли мобилизации человек, находящийся под административным надзором после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание по тяжкой статье?

- Нет, такой гражданин не подлежит мобилизации.

- До какого возраста меня могут мобилизовать?

- В приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава - до 50 лет, младшие офицеры - до 60 лет, старшие офицеры - до 65 лет.

- Могут ли меня лишить российского гражданства за уклонение от мобилизации?

- Нет, не могут. Гражданин России, получивший свое гражданство на законных основаниях, не может быть его лишен.

- Будет ли ограничена выдача заграничных паспортов в связи с мобилизацией?

- В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет. В то же время, если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или по призыву), ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта. При этом гражданину обязательно будет выдано уведомление, в котором указываются основание отказа, срок действия отказа, полное наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России.

- Что делать, если получил повестку, но в ближайший месяц запланированы госпитализация и хирургическая операция?

- Необходимо явиться в военкомат и предъявить комиссии по мобилизации документы, подтверждающие плановое хирургическое лечение. На основании в том числе и этих документов комиссия примет решение о целесообразности призыва по состоянию здоровья.

- Может ли военкомат пригласить мобилизуемого явиться сообщением в мессенджере или СМС?

- Нет, есть только одна форма оповещения - личное вручение повестки под подпись.

- Если я ранее служил, но не принимал участия в боевых действиях, могут ли меня мобилизовать и направить в зону СВО?

- Да, мобилизовать и направить в зону СВО могут всех находящихся в запасе и не имеющих отсрочки от призыва по мобилизации, в том числе и проходивших ранее службу по призыву.

- Если есть военный билет, в котором стоит отметка, что гражданин службу не проходил, подлежит ли он сейчас мобилизации?

- При частичной мобилизации такой гражданин может быть призван, но в приоритетном порядке призываются люди служившие или имеющие военно-учетную специальность.

- Могут ли человеку, подлежащему мобилизации, отказать в регистрации по месту пребывания?

- Объявление частичной мобилизации не является основанием для отказа в регистрации по месту пребывания или по месту жительства.

- Может ли глава поселения выдавать повестки по свободной форме, выписанные от руки (печать администрации есть)?

- Повестка оформляется военкоматом на установленном бланке, подписывается военным комиссаром и заверяется печатью военкомата. Повестку под роспись может вручить сотрудник военкомата или любое другое лицо, входящее в состав аппарата усиления военного комиссариата, а также руководитель и другие ответственные за военно-учетную работу лица по месту работы мобилизуемого.

- Если гражданин признан банкротом или в его отношении ведется исполнительное производство, могут ли судебные приставы обратить взыскание на денежное довольствие, положенное военнослужащему по мобилизации?

- Денежное довольствие военнослужащего не относится к социальным выплатам, поэтому на него может быть обращено судебное взыскание.

- Можно ли узнать время и место отправки мобилизованных в часть?

- Родственники мобилизуемых могут узнать время и место отправки в военкомате.

- Мобилизуют ли с диагнозом ВИЧ?

- Нет, ВИЧ-инфицированные мобилизации не подлежат.