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Автохамы

Пензенцы требуют засыпать обочины на улице Попова черноземом

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Пензенские активисты хотят, чтобы обочины на улице Попова были засыпаны черноземом и засеяны травой.

В июне коммунальщики сняли с них грунт, представлявший собой остатки песко-соляной смеси, пыли, которые много лет счищали с дороги. «Холмики» убрали, и образовалось пустое пространство, которым немедленно воспользовались водители.

Обочины рядом с зеленой зоной стали местами массовой парковки.

«Вы земляные валы с кромки леса срезали для того, чтобы устроить на их месте стоянку? Десятки машин ежедневно там стоят! Обещали до 1 сентября отсыпать обочины черноземом. Даже половины обещанного не сделано!» - возмутились участники группы «Лес Западной Поляны» в социальной сети «ВКонтакте».

Свой пост они адресовали администрации Пензы.

Газон у Олимпийской аллее на улице Попова - место регулярных нарушений правил парковки. Так, за август его в стоянку превратили более 200 автомобилистов. Пользуются им даже водители общественного транспорта.

Фото vk.com/les_na_zapadnoy.

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Гость||

Так было задумано.Не противтесь.

Дмитрий Н. Мотовилов||

penzainform.ru писал(а):

> В июне коммунальщики сняли с них грунт, представлявший

собой остатки песко-соляной смеси, пыли, которые много

лет счищали с дороги. «Холмики»

====================================

Наглая ложь. Ибо такие холмики могли образоваться лишь

за 5 тысяч лет пензенской очистки с дороги. Это были

граничный вал и граничный ров, устроенные

пензенским губером согласно указу

императора Александра Первого

вокруг созданного им

лесопарка

на месте городского пастбища (поляны). Чиновничество нагло

наплевало в лицо истории города и его жителей, продав

исторический лесопарк алчным коммерсам.

Гость||

Я тоже пензенеский активист и я не требую. Считаю, что сделали отличное место для стоянки. В Пензе сделали хоть какое-то подобие места отдыха и спорта для горожан. Иионо требует парковочного пространства.


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