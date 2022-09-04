Пензенцы требуют засыпать обочины на улице Попова черноземом

04.09.2022 | 14:16

Пензенские активисты хотят, чтобы обочины на улице Попова были засыпаны черноземом и засеяны травой.

В июне коммунальщики сняли с них грунт, представлявший собой остатки песко-соляной смеси, пыли, которые много лет счищали с дороги. «Холмики» убрали, и образовалось пустое пространство, которым немедленно воспользовались водители.

Обочины рядом с зеленой зоной стали местами массовой парковки.

«Вы земляные валы с кромки леса срезали для того, чтобы устроить на их месте стоянку? Десятки машин ежедневно там стоят! Обещали до 1 сентября отсыпать обочины черноземом. Даже половины обещанного не сделано!» - возмутились участники группы «Лес Западной Поляны» в социальной сети «ВКонтакте».

Свой пост они адресовали администрации Пензы.

Газон у Олимпийской аллее на улице Попова - место регулярных нарушений правил парковки. Так, за август его в стоянку превратили более 200 автомобилистов. Пользуются им даже водители общественного транспорта.

Фото vk.com/les_na_zapadnoy.