На проспекте Победы водитель BMW проехал на красный

Автохамы

Утром в среду, 4 марта, пензенец стал свидетелем нарушения правил дорожного движения одним из водителей.

Это случилось в 7:51 напротив дома № 138 на проспекте Победы, около монумента «Самолет».

По словам мужчины, обратившегося в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru, правилами пренебрег автомобилист на BMW темно-серого цвета (Т803О../58).

Он проехал на запрещающий сигнал светофора, несмотря на то что все остальные машины (в том числе автобус) остановились и пешеходы начали движение в сторону проезжей части, пояснил горожанин.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей.

