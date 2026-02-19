Водители ежедневно нарушают правила парковки около вокзала

Водители ежедневно нарушают правила парковки около вокзала
Житель Пензы призывает обратить внимание на ежедневные нарушения Правил дорожного движения около Привокзальной площади станции Пенза-I.

Водители паркуются под запрещающим знаком около выезда с площади (напротив кофейни «Шишки&Орешки») и на тротуаре улицы Октябрьской.

По словам пензенца, это происходит ежедневно.

«Безнаказанность только увеличивает количество нарушителей», - подчеркнул он.

С 18 февраля на Привокзальной площади начала действовать платная парковка, которая с 21 января работала в тестовом режиме. Стоимость 1 часа составляет 50 рублей, первые 40 минут машина может стоять бесплатно. «Также есть абонемент на 1 месяц. Его стоимость - 3 500 рублей», - сообщили в мэрии.

С 12 февраля в Пензе начали использовать передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил парковки «Паркон» и «Дозор» по дополнительным адресам, в числе которых улица Октябрьская, 4, 6, 8.

