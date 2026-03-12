На ул. Кижеватова водитель Lexus использует тротуар как парковку

Автохамы

На ул. Кижеватова водитель Lexus использует тротуар как парковку
Печать
Telegram

На улице Кижеватова в Пензе водитель автомобиля Lexus нарушил правила дорожного движения, чем привлек внимание местной жительницы.

Утром в четверг, 12 марта, женщина обратилась в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.

«Ставит машину на тротуаре, прогревает под окном, сильно ревет машина», - написала она, уточнив, что речь идет о доме № 35.

На ул. Кижеватова водитель Lexus использует тротуар как парковку

На сделанных ею фотографиях - Lexus с госномером С585АУ/58, левой стороной заехавший на и без того узкую пешеходную дорожку.

Пензячка надеется, что водитель перестанет нарушать правила и будет парковаться в другом месте.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
автохамы нарушитель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!