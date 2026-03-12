На ул. Кижеватова водитель Lexus использует тротуар как парковку

На улице Кижеватова в Пензе водитель автомобиля Lexus нарушил правила дорожного движения, чем привлек внимание местной жительницы.
Утром в четверг, 12 марта, женщина обратилась в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.
«Ставит машину на тротуаре, прогревает под окном, сильно ревет машина», - написала она, уточнив, что речь идет о доме № 35.
На сделанных ею фотографиях - Lexus с госномером С585АУ/58, левой стороной заехавший на и без того узкую пешеходную дорожку.
Пензячка надеется, что водитель перестанет нарушать правила и будет парковаться в другом месте.