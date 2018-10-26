26.10.2018 | 12:29

Сбор макулатуры в школах является одной из возможных угроз безопасности детей. Об этом заявил начальник УМВД России по г. Пензе Владимир Лысов на сессии городской думы в пятницу, 26 октября.

По его мнению, когда идет сбор макулатуры, никто не знает, что находится в собранных пачках и коробках.

«Надо посмотреть и как-то контролировать эту ситуацию», - считает Владимир Лысов.

Депутаты поинтересовались, сообщала ли полиция о своих опасениях начальнику управления образования Юрию Голодяеву.

«Мы только сейчас поднимаем этот вопрос», - пояснил начальник городского управления МВД.

Между тем со 2 по 22 ноября в Пензенской области объявлен второй этап всероссийского экомарафона «Переработка» под девизом «Сдай макулатуру - спаси дерево!». На первом этапе акции в Пензенской области было сдано в переработку свыше 41 тонны макулатуры.

А в Заречном школьники и детсадовцы участвуют в акции по сбору макулатуры «Бумажный бум». Только за первую неделю они собрали более шести тонн макулатуры.

Вопрос безопасности детей в учебных заведениях обострился после трагедии в Керчи: 17 октября в политехническом колледже произошло массовое убийство. Погибли 20 человек, ранения и травмы получили более 50.

После этого губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам городов и районов проверить антитеррористическую безопасность объектов с массовым пребыванием людей. Тема активно обсуждалась на форуме «Актуальные вопросы в сфере профилактики правонарушений и преступлений», состоявшемся в Пензе 25 октября.