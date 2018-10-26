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Общество | Пензенская полиция считает сбор макулатуры небезопасным для детей

26.10.2018|12:29
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Сбор макулатуры в школах является одной из возможных угроз безопасности детей. Об этом заявил начальник УМВД России по г. Пензе Владимир Лысов на сессии городской думы в пятницу, 26 октября.

По его мнению, когда идет сбор макулатуры, никто не знает, что находится в собранных пачках и коробках.

«Надо посмотреть и как-то контролировать эту ситуацию», - считает Владимир Лысов.

Депутаты поинтересовались, сообщала ли полиция о своих опасениях начальнику управления образования Юрию Голодяеву.

«Мы только сейчас поднимаем этот вопрос», - пояснил начальник городского управления МВД.

Между тем со 2 по 22 ноября в Пензенской области объявлен второй этап всероссийского экомарафона «Переработка» под девизом «Сдай макулатуру - спаси дерево!». На первом этапе акции в Пензенской области было сдано в переработку свыше 41 тонны макулатуры.

А в Заречном школьники и детсадовцы участвуют в акции по сбору макулатуры «Бумажный бум». Только за первую неделю они собрали более шести тонн макулатуры.

Вопрос безопасности детей в учебных заведениях обострился после трагедии в Керчи: 17 октября в политехническом колледже произошло массовое убийство. Погибли 20 человек, ранения и травмы получили более 50.

После этого губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам городов и районов проверить антитеррористическую безопасность объектов с массовым пребыванием людей. Тема активно обсуждалась на форуме «Актуальные вопросы в сфере профилактики правонарушений и преступлений», состоявшемся в Пензе 25 октября.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|26.10.2018 13:00|

Подкинули хотя бы рублей 20 за кг, и пошли бы люди. А касаемо безопасности - тогда, не знаю. Прогоняйте тюки через металловзрывоискатель. Люди все жизнь макулатуру собирали и все были довольны.

Гость|26.10.2018 13:04|

Гость писал(a):

Прогоняйте тюки через металловзрывоискатель
ты еще собаку в каждую школу посади

Гость|26.10.2018 13:10|

Устойчивый циклон маразма витал над Пензой!

Гость|26.10.2018 13:11|

Все очень просто, нужно перед сдачей макулатуры в школу проверить её в компетентной организации. Там каждую пачку потом опечатают и выдадут соответствующий документ, с которым можно смело нести её в школу.

Гость|26.10.2018 13:12|

Их опыляют что ли чем?

Гость|26.10.2018 13:15|

Гость писал(a):

нужно перед сдачей макулатуры в школу проверить её в компетентной организации. Там каждую пачку потом опечатают и выдадут соответствующий документ, с которым можно смело нести её в школу.
И это правильно, даду-даду!

Гость|26.10.2018 13:23|

В пожарной инспекции и в санэпидемстанции бумагу тоже неплохо бы проверить. Мало ли где она валялась, вдруг там палочка кишечная. Обязательно нужны справки! Из ЖЭКа тоже надо взять справку, на всякий случай.

Гость|26.10.2018 13:25|

Гость писал(a):

Из ЖЭКа тоже надо взять справку, на всякий случай.

И от участкового, что не украдена.

Гость|26.10.2018 13:27|

Гость писал(a):

нужно перед сдачей макулатуры в школу проверить её в компетентной организации. Там каждую пачку потом опечатают и выдадут соответствующий документ
Гость писал(a):
В пожарной инспекции и в санэпидемстанции бумагу тоже неплохо бы проверить.
Гость писал(a):
И от участкового, что не украдена.
Не забыть еще за вышеуказанные действия госпошлину в С-банке оплатить и квитанцию приложить!

Гость|26.10.2018 13:28|

Гость писал(a):

Их опыляют что ли чем?
Спасибо)))!

Гость|26.10.2018 13:53|

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog

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