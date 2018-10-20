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В стране и мире | Минздрав рассказал о пострадавших в Керчи и характере их травм

20.10.2018|15:39
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По состоянию на субботу, 20 октября, в медицинских учреждениях на лечении находятся 45 пострадавших при взрывах и стрельбе в Керчи. Среди них 25 детей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минздрава.

«Три пациента остаются в состоянии крайней степени тяжести, в тяжелой степени — 10 человек, средней степени тяжести — 32 человека», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, у двух детей появились инфекционные осложнения. Для консультации в Симферополь отправилась детская реанимационная бригада, в ближайшее время будет принято решение о переводе пациентов в московскую клинику. Состояние остальных пострадавших назвали стабильным.

Ранее в разговоре с РИА Новости министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщала, что большинство жертв трагедии в керченском колледже скончались от огнестрельных ранений, а в больницы попали в основном пострадавшие от взрывов. Она уточнила, что в телах обнаружили многочисленные металлические предметы, которыми было начинено взрывное устройство.

В эфире Первого канала она уточнила, чем были начинены бомбы. «Это действительно страшное зрелище — болты, шайбы, изогнутые гвозди, металлические компоненты достаточно большой величины, некоторые - с указательный палец. Ясно, что они грязные, инфицированные. В этой связи страшны эти разрывы, потому что тут же начинается воспаление. У ряда пациентов флегмона кишечника, разрывы, сопровождающиеся абсцессами», — сообщила она.

17 октября четверокурсник Владислав Росляков устроил в своем колледже несколько взрывов, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а потом убил себя. Погибли 20 человек, ранения и травмы получили более 50. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

Источник — lenta.ru
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