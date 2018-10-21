21.10.2018 | 11:05

В Заречном школы и детские сады активно принимают участие в акции по сбору макулатуры «Бумажный бум».

«За первую неделю «Бумажного бума» было собрано более шести тонн макулатуры», - сообщил ИА «ПензаИнформ» специалист Управления общественных связей Заречного Владимир Кшуманев.

Акция будет проходить до 31 октября. По ее итогам планируется посчитать, сколько деревьев сохранили юные зареченцы, сдав макулатуру.

Весной на территории Пензенской области уже проводилась экологическая акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!». Ее участники сдали в переработку более 40 тонн макулатуры, что эквивалентно 400 спасенным деревьям.