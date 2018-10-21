Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|21 окт 2018|11:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
0oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  75.32  |  $  65.81
 

Общество | Юные зареченцы за неделю сдали шесть тонн макулатуры

21.10.2018|11:05
Печать

В Заречном школы и детские сады активно принимают участие в акции по сбору макулатуры «Бумажный бум».

«За первую неделю «Бумажного бума» было собрано более шести тонн макулатуры», - сообщил ИА «ПензаИнформ» специалист Управления общественных связей Заречного Владимир Кшуманев.

Акция будет проходить до 31 октября. По ее итогам планируется посчитать, сколько деревьев сохранили юные зареченцы, сдав макулатуру.

Весной на территории Пензенской области уже проводилась экологическая акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!». Ее участники сдали в переработку более 40 тонн макулатуры, что эквивалентно 400 спасенным деревьям.

0
0
0
0
 
Гость|21.10.2018 11:23|

а сколько заработали и на что направили ?? на корпоративчик ........

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 