23.10.2018 | 12:44

С 2 по 22 ноября в Пензенской области пройдет второй этап всероссийского экомарафона «Переработка». Его девиз - «Сдай макулатуру - спаси дерево!».

Участвовать в марафоне могут учебные заведения, общественные организации, предприятия и учреждения всех населенных пунктов региона.

Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф, а затем собрать в одном месте более 300 кг макулатуры. Столько весят 6 стопок бумаги формата А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности.

Граждане, желающие принять участие в акции, могут предложить свои услуги по сбору макулатуры в ближайшем учебном заведении.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, на первом этапе акции в Пензенской области было сдано в переработку свыше 41 тонны макулатуры, что эквивалентно более чем 400 спасенным деревьям. Победители получили призы.