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Общество | Жителей Пензенской области приглашают сдать макулатуру

23.10.2018|12:44
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С 2 по 22 ноября в Пензенской области пройдет второй этап всероссийского экомарафона «Переработка». Его девиз - «Сдай макулатуру - спаси дерево!».

Участвовать в марафоне могут учебные заведения, общественные организации, предприятия и учреждения всех населенных пунктов региона.

Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф, а затем собрать в одном месте более 300 кг макулатуры. Столько весят 6 стопок бумаги формата А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности.

Граждане, желающие принять участие в акции, могут предложить свои услуги по сбору макулатуры в ближайшем учебном заведении.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, на первом этапе акции в Пензенской области было сдано в переработку свыше 41 тонны макулатуры, что эквивалентно более чем 400 спасенным деревьям. Победители получили призы.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|23.10.2018 13:09|

Я приду сдам а ктото разбогатеет на этом . Хрен вам лучше сожгу

Гость|23.10.2018 13:09|

penzainform.ru писал(a):

было сдано в переработку свыше 41 тонны макулатуры, что эквивалентно более чем 400 спасенным деревьям.
А куда идут спиленные деревья из парков и скверов (на свалку же!)!??Надо резко сократить количество чиновников,депутатов и священников ,тогда и оборот бумаги будет намного меньше,и леса,парки и скверы будут с деревьями!!!

Гость|23.10.2018 13:13|

penzainform.ru писал(a):

девиз - «Сдай макулатуру - помоги разбогатеть дяде».

Гость|23.10.2018 13:53|

Я не здам, я туалетную бумагу не покупаю пользуясь макулатурой

Гость|23.10.2018 13:53|

в любой церковной лавке полно ненужной макулатуры.

Гость|23.10.2018 13:58|

Раньще хоть книжки какие дефицитные выделяли сдатчикам. А сейчас за спасибо? Да и спасибо то не скажут. Так что проще выкинуть и не заморачиваться.

Имя: Гость
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