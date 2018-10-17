17.10.2018 | 17:22

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в личном микроблоге выразил соболезнования родным всех жертв трагедии в Керчи.

«В Керчи страшная беда. Я соболезную родным всех жертв теракта, причины и последствия которого еще придется осознать, потому что первая реакция - шок», - написал он.

В Пензенской области будут приняты дополнительные меры безопасности, заявил губернатор. «В связи с трагедией в Керчи мы усилим предупредительно-профилактические меры по антитеррору. Режим будет ужесточен в каждом городе, районе, населенном пункте», - пообещал Иван Белозерцев.

В среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошли серия взрывов и стрельба. По данным на 17:00, погибли 18 человек, около 50 получили ранения. Тело подозреваемого в совершении преступления - 18-летнего учащегося четвертого курса техникума Владислава Рослякова - обнаружили в библиотеке на втором этаже.

Трагедия в Керчи стала поводом для обсуждения безопасности в учебных заведениях Пензы. Тему в этот же день подняли депутаты городской думы на заседании комиссии. Заместитель начальника УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин заверил народных избранников, что работа по обеспечению безопасности идет в постоянном режиме.