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В стране и мире | Власти объявили о взрыве бомбы в керченском колледже

17.10.2018|13:45
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Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в техникуме в Керчи произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, передает РИА Новости.

Комитет заявил, что место взрыва обследуют специалисты ФСБ, идут оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. «В Керчи принимаются меры по недопущению повторных взрывов», — подчеркнули в ведомстве.

В НАК также подтвердили информацию о 10 погибших и 50 пострадавших.

По словам одного из очевидцев, в техникуме произошло несколько взрывов, а не один. Кроме того, в здании были слышны выстрелы.

До этого источники сообщали о возможном взрыве газового баллона.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.10.2018 14:06|

Рязанский сахар подвезли в керчь. что то пакостное задумал,сами знаете кто

Гость|17.10.2018 14:32|

Путин страху нагоняет,чтобы управлять стадом!

Гость|17.10.2018 14:33|

Ловят, поймают на кол посадить .

Имя: Гость
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