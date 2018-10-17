17.10.2018 | 13:45

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в техникуме в Керчи произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, передает РИА Новости.

Комитет заявил, что место взрыва обследуют специалисты ФСБ, идут оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. «В Керчи принимаются меры по недопущению повторных взрывов», — подчеркнули в ведомстве.

В НАК также подтвердили информацию о 10 погибших и 50 пострадавших.

По словам одного из очевидцев, в техникуме произошло несколько взрывов, а не один. Кроме того, в здании были слышны выстрелы.

До этого источники сообщали о возможном взрыве газового баллона.