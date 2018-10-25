25.10.2018 | 13:33

На форуме «Актуальные вопросы в сфере профилактики правонарушений и преступлений», состоявшемся в Пензе в четверг, 25 октября, широко обсуждалась трагедия в Керчи.

17 октября в политехническом колледже произошло массовое убийство. Погибли 20 человек, ранения и травмы получили более 50.

Губернатор Иван Белозерцев напомнил о своем поручении главам городов и районов проверить антитеррористическую безопасность объектов с массовым пребыванием людей.

«При этом хочу подчеркнуть, что ни системы видеонаблюдения, ни рамки металлодетекторов не гарантируют стопроцентной защиты наших детей от угроз сегодняшнего времени до тех пор, пока не будут устранены настоящие причины посягательств на безопасность наших граждан», - считает глава региона.

На форуме шла речь о том, что многие эксперты называют одной из основных причин масштабного насилия негативное влияние интернет-ресурсов с деструктивным контентом.

«Это и виртуальные сообщества, вовлекающие молодых людей в экстремистскую деятельность, пропагандирующие насилие, романтизирующие арестантскую субкультуру. И группы, втягивающие в экстремальные игры на грани жизни и смерти. И суицидально-мотивирующие группы, подталкивающие подростков к самоубийству. И группы, вовлекающие несовершеннолетних в преступную деятельность, в употребление наркотических средств, распространяемых в основном бесконтактным способом», - пояснили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Иван Белозерцев предложил создать в области круглосуточную мобильную группу мониторинга интернет-сообществ в социальных сетях, популярных среди пензенской молодежи. Одной из ее задач будет противопоставление деструктивному содержанию позитивной информации.

Кроме того, губернатор предложил увеличить возраст разрешения на приобретение оружия с 18 до 21 года. Он пояснил это тем, что к 21 году личность молодого человека в целом сформирована, а психика становится уравновешеннее.