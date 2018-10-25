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Общество | Пензенская спецгруппа будет искать в Сети сайты с негативным содержанием

25.10.2018|13:33
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На форуме «Актуальные вопросы в сфере профилактики правонарушений и преступлений», состоявшемся в Пензе в четверг, 25 октября, широко обсуждалась трагедия в Керчи.

17 октября в политехническом колледже произошло массовое убийство. Погибли 20 человек, ранения и травмы получили более 50.

Губернатор Иван Белозерцев напомнил о своем поручении главам городов и районов проверить антитеррористическую безопасность объектов с массовым пребыванием людей.

«При этом хочу подчеркнуть, что ни системы видеонаблюдения, ни рамки металлодетекторов не гарантируют стопроцентной защиты наших детей от угроз сегодняшнего времени до тех пор, пока не будут устранены настоящие причины посягательств на безопасность наших граждан», - считает глава региона.

На форуме шла речь о том, что многие эксперты называют одной из основных причин масштабного насилия негативное влияние интернет-ресурсов с деструктивным контентом.

«Это и виртуальные сообщества, вовлекающие молодых людей в экстремистскую деятельность, пропагандирующие насилие, романтизирующие арестантскую субкультуру. И группы, втягивающие в экстремальные игры на грани жизни и смерти. И суицидально-мотивирующие группы, подталкивающие подростков к самоубийству. И группы, вовлекающие несовершеннолетних в преступную деятельность, в употребление наркотических средств, распространяемых в основном бесконтактным способом», - пояснили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Иван Белозерцев предложил создать в области круглосуточную мобильную группу мониторинга интернет-сообществ в социальных сетях, популярных среди пензенской молодежи. Одной из ее задач будет противопоставление деструктивному содержанию позитивной информации.

Кроме того, губернатор предложил увеличить возраст разрешения на приобретение оружия с 18 до 21 года. Он пояснил это тем, что к 21 году личность молодого человека в целом сформирована, а психика становится уравновешеннее.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|25.10.2018 13:53|

ну вот и оруэлловское "министерство правды" выходит из тени.

Гость|25.10.2018 14:08|

Гость писал(a):

ну вот и оруэлловское "министерство правды" выходит из тени.
+1000000000000000000000000000000

кремлеботы выходят на "тропу радости"

Гость|25.10.2018 14:13|

И запретить оружие старше 60

Гость|25.10.2018 14:18|

старый Кулак в чинка не промахнется))

Гость|25.10.2018 14:25|

Что считать "негативным содержанием"? Все эти понятия субъективны, за исключением тех, что обозначены негативными законодательством. Это всё какой-то блуд. Начали бы хотя бы с дома-2 и всяких малаховских ток-шоу, разлагающих мозг и извращающих напрочь морально-нравственные ценности.

Гость|25.10.2018 14:28|

ТАК ДОКАЗАЛИ ЖЕ УЖЕ ЧТО КЕРЧЬ ЭТО ЗАКАЗ КРЕМЛЯ, ЧТОБЫ ПОИМЕТЬ КАКОЕ НИБУДЬ ОСНОВАНИЕ НА ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НАРОДА, КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ВАТНОЙ СТРАНЫ.

Гость|25.10.2018 14:33|

После трагедии в Керчи власти всерьез задумались о ряде ограничений. Ужесточить предлагают не только продажу оружия, но и контроль за распространением негативной информации в интернете, наказание «за склонение несовершеннолетних к нападению на людей», а также пропускной режим в школах. И это лишь малая часть из множества инициатив, которые высказывали в последние дни депутаты, чиновники, политики и активисты. Почему после трагедий всегда появляется вал запретительных инициатив?

Это естественная реакция административной системы на любые угрозы, потому что все этажи иерархически выстроенной административной системы стремятся снять с себя ответственность за какие-то непредвиденные обстоятельства. Неважно, произойдут они или не произойдут. Важно, чтобы в случае, если они произойдут, отвечал не я, а кто-то другой. Это естественная реакция бюрократического класса, который составляет основу этой административной системы.

Гость|25.10.2018 14:40|

Если в 21 разрешить ношение оружия, то какже служба в армии с 18 и там тоже оружие.

Гость|25.10.2018 14:47|

там оружие увидешь один раз, на присяге и то без патронов))

Гость|25.10.2018 14:51|

https://vk.com/opoznanie_pnz

Имя: Гость
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