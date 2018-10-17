17.10.2018 | 15:09

Взрыв в политехническом колледже в Керчи, произошедший в среду, 17 октября, при котором погибли (по последним данным) не менее 13 человек, стал поводом для обсуждения безопасности в учебных заведениях Пензы. Тему в этот же день подняли депутаты городской думы на заседании комиссии.

«Как у нас обстоят дела с обеспечением безопасности? Нет ли слабины? Не притупили ли мы бдительность?» - поинтересовался депутат Юрий Зиновьев у заместителя начальника УМВД России по г. Пензе Андрея Гаврюшина.

Тот оказался еще не в курсе произошедшего, но заверил, что работа идет в постоянном режиме, особенно при проведении крупных мероприятий.

«Во всех школах ведется видеонаблюдение, память (срок хранения. - Прим. ред.) - не менее 30 дней. Во всех учебных заведениях есть вахтеры или сотрудники частных охранных предприятий, все школы оборудованы тревожными кнопками, которые проверяются вахтерами каждый день», - перечислил Андрей Гаврюшин.

По его словам, вышло постановление правительства, обязывающее школы заключить договоры с ЧОПами, и работа в этом направлении идет.

«Мы сами проводим рейдовые мероприятия различного характера», - добавил Андрей Гаврюшин.

«Наши дети и граждане защищены?» - спросил Юрий Зиновьев.

«Да», - заверил заместитель начальника городского управления МВД.