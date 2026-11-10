ФОК на Шуисте и бассейн в Заре: последние новости со стройплощадок

Общество

ФОК на Шуисте и бассейн в Заре: последние новости со стройплощадок
Печать
Max

К бассейну в Заре прокладывают коммуникации, а у здания ФОКа на Шуисте ведут отделку цокольной части. О ходе работ на строящихся спортивных объектах рассказал глава Пензы Олег Денисов, побывавший на площадках 9 ноября.

ФОК на Шуисте и бассейн в Заре: последние новости со стройплощадок

«На территории бассейна прокладывают теплотрассу и водоснабжение, ливневую и хозяйственно-бытовую канализацию. Основной объем уже сделан», - сообщил он. Параллельно выполняется гидроизоляция чаши бассейна.

ФОК на Шуисте и бассейн в Заре: последние новости со стройплощадок

До конца недели строители планируют уплотнить грунт на подъездных путях и в пешеходных зонах и подготовить участок к асфальтировке.

ФОК на Шуисте и бассейн в Заре: последние новости со стройплощадок

«Поручил не затягивать с благоустройством, если нужно - увеличить число бригад. Важно не выпадать из графика», - отметил Олег Денисов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Медицинской и его территория обретают законченный вид. По периметру уложен асфальт, установлены бортовой камень и опоры освещения, идет отделка цокольной части здания и почти готова спортивная площадка.

ФОК на Шуисте и бассейн в Заре: последние новости со стройплощадок

«В ближайшие дни подрядчик планирует отсыпать зеленые зоны черноземом и высадить кустарник», - проинформировали в администрации Пензы.

ФОК на Шуисте и бассейн в Заре: последние новости со стройплощадок

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
бассейн фок строительство
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!