ФОК на Шуисте и бассейн в Заре: последние новости со стройплощадок

К бассейну в Заре прокладывают коммуникации, а у здания ФОКа на Шуисте ведут отделку цокольной части. О ходе работ на строящихся спортивных объектах рассказал глава Пензы Олег Денисов, побывавший на площадках 9 ноября.

«На территории бассейна прокладывают теплотрассу и водоснабжение, ливневую и хозяйственно-бытовую канализацию. Основной объем уже сделан», - сообщил он. Параллельно выполняется гидроизоляция чаши бассейна.

До конца недели строители планируют уплотнить грунт на подъездных путях и в пешеходных зонах и подготовить участок к асфальтировке.

«Поручил не затягивать с благоустройством, если нужно - увеличить число бригад. Важно не выпадать из графика», - отметил Олег Денисов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Медицинской и его территория обретают законченный вид. По периметру уложен асфальт, установлены бортовой камень и опоры освещения, идет отделка цокольной части здания и почти готова спортивная площадка.

«В ближайшие дни подрядчик планирует отсыпать зеленые зоны черноземом и высадить кустарник», - проинформировали в администрации Пензы.