В Пензе стартовал первый фестиваль студенческого спорта

12.10.2022 | 20:12

Воспитанники колледжей региона приняли участие в первом фестивале студенческого спорта. Он проходит в Пензенском госуниверситете.

«За последний год 14 колледжей создали свои студенческие спортивные клубы, и цель - как раз дать некий толчок в этих колледжах к развитию студенческого спорта на местах», - рассказал куратор фестиваля студенческого спорта Максим Лазарев.

Ребята соревнуются в нескольких дисциплинах. Среди них - волейбол, нанокерлинг, лазертаг, обычный футбол и панна (когда два человека на закрытой площадке играют в мяч).

Среди участников фестиваля есть и девушки. Представительницы прекрасной половины человечества стараются не отставать от парней.

«В здоровом теле - здоровый дух, я считаю. Для меня это в первую очередь значит выглядеть красиво, здорово, чтобы быть подтянутой, чтобы нравиться себе. И это для меня, можно сказать, некая психотерапия», - отметила участница фестиваля студенческого спорта Анастасия Козунова.

Также в рамках фестиваля молодежь сдала нормативы ГТО. Перед соревнованиями ребята прошли обучение и узнали, как можно организовывать и развивать спортивные клубы в образовательных учреждениях.