Пензенская студентка поставила рекорд в беге на 10 000 метров

16.07.2022 | 20:30

Установлен рекорд Пензенской области в беге на 10 000 метров среди девушек. Он принадлежит студентке из Колышлейского района Дарье Степановой. Она выступила на первенстве России в Казани, причем бежала 10 километров впервые. Такая дистанция непопулярна среди спортсменок ее возраста, тем не менее удалось показать высокий результат.

Дарья пришла к финишу второй, лидируя до этого на протяжении 8 километров. Затем ее обошла соперница из Санкт-Петербурга, сэкономившая силы.

«У меня была мысль оторваться от нее, ускориться, но она сделала мощный рывок, так что мне не хватило сил догнать. Будем работать над ускорениями, над темпом. После восьмого километра надо «просыпаться» на десятке, эта девочка «проснулась», а мне не хватило сил поддержать рывок», - рассказала рекордсменка.

Дарья пробежала 10 000 метров за 34 минуты и 59 секунд.

«Таких спортсменов мало. В основном уровень ребят и в области, и в стране очень упал. Мало кто пытается специализироваться в этой дистанции. У нее начало хорошо получаться, она очень здорово себя проявила», - прокомментировал тренер Дарьи Степановой Андрей Винокуров.

«Объем за неделю может достигать до 100 километров. На такое способны очень мало людей», - добавила тренер Дарьи Степановой Светлана Дубоносова.

«Уникальность заключается в реализации программ спортивной подготовки, по которым работают сегодня все спортивные школы Пензы и страны. Программа дает свои результаты. Очень радостно, что кадровый потенциал пензенского спорта сегодня очень высок, что есть люди, которые могут увлечь даже на трудные, непопулярные дисциплины в легкой атлетике», - отметил директор пензенской спортшколы № 6 Владимир Антонов.

Дарья Степанова входит в состав молодежной сборной России. Летом ее ждут еще два важных старта: первенство страны среди вузов, а еще девушка попробует свои силы на 10 000 метров на чемпионате по легкой атлетике, который пройдет пройдет 2 августа в Чебоксарах.