Зареченская жареная картошка прогремела на весь мир

27.09.2023 | 08:51

Заречный стал рекордсменом мира после приготовления 350 кг жареного картофеля с индейкой на День города 2 сентября.

Блюдо жарили на огромной сковороде на площади около ДК «Современник». Помимо картофеля, использовалось 60 кг индейки, 50 кг лука, а также 25 л подсолнечного масла. Поварам удалось угостить более 2 500 человек, пришедших на праздник.

«Изначально Заречный заявлялся на рекорд России, но мы стали и рекордсменами мира. Это вдвойне приятно, потому что о нашем городе теперь будут знать не только в нашей стране, но и за ее пределами», - написал в среду, 27 сентября, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава ЗАТО Олег Климанов.

Он также пообещал, что сковороду, которую изготовили специально для установления рекорда, намерены в скором времени еще раз использовать.

«В день торжественного открытия храма прп. Серафима Саровского, которое запланировано на 15 октября, зареченцы смогут отведать новое блюдо - макароны по-флотски!» - сообщил Климанов.