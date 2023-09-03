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Общество

В Заречном не всем хватило 350 кг жареного картофеля

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Заречный войдет в реестр рекордов России по приготовлению жареного картофеля. В субботу, 2 сентября, в закрытом городе объем этого блюда составил 350 кг.

Жарили картофель на огромной сковороде диаметром два метра и объемом 750 литров. Ее сделали специально для этого случая. Для приготовления потребовалось 60 кг индейки, 50 кг лука, а также 25 л подсолнечного масла.

«Блюдом угостили около 2,5 тысячи горожан. По их отзывам, картошечка получилась вкусная и сытная», - написал глава Заречного Олег Климанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Оставившие под постом комментарии горожане согласились с Климановым: блюдо оказалось вкусным, и было очень интересно наблюдать за процессом его приготовления.

Однако картошки хватило не всем желающим, написал один из пользователей.

«Дорогие и любимые наши зареченцы, мы заранее просим прощения у тех, кому не удалось отведать приготовленное блюдо. Но предугадать, сколько человек придет на рекорд, мы не могли. 3 000 человек - очень рекордное количество порций. Все прекрасно видели объем, сковорода была полна. Если городу понравилось, будем стараться делать подобные мероприятия», - ответили на сообщение организаторы.

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Источник — фото vk.com/klimanov59
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