Не зайти без QR-кода: болельщики «Дизеля» выразили недовольство

16.09.2021 | 19:44

Болельщики ждали хоккейного сезона и снятия ограничений. На игры ходить наконец-то разрешили, однако без QR-кода, ПЦР-теста или медотвода в «Дизель-Арену» не пускают.

Из-за этого холл СЗК практически пустовал, лишь изредка проходили хоккеисты из приезжей команды. Но пару человек с QR-кодом съемочная группа 11 канала все же застала. Некоторые болельщики отметились комментариями в социальной сети.

«Ну и флаг вам в руки, играйте при пустых трибунах», «Тест на ковид сдавай, за билетом езжай, 2к отдавай…», «Билеты поступили в продажу, только купить их не может большинство болельщиков из-за таких адских условий», - высказались они.

Параллельно в спортивном комплексе «Юность» шел баскетбольный матч. На трибунах - привитые игроки приезжих команд, персонал и начальство. Болельщиков, поддерживающих спортсменок, практически не было. Юрий Афанасьев на игру придти смог, потому что есть QR-код.

«Я считаю, что это излишние меры. И так болельщиков мало ходит», - отметил он.

Тем временем драматический театр, как и другие учреждения культуры, наконец-то сможет почти полноценно функционировать и давать спектакли на большой сцене. Предполагается, что официально он распахнет свои двери 1 октября - для горожан с QR-кодом и прочими документами.

«Это будет заключительная премьера прошлого сезона, спектакль «Тетушка на миллион», далее пойдут спектакли по расписанию», - пояснил руководитель литературно-драматической части пензенского драмтеатра Виталий Соколов.

Презентовать «Мертвые души» в театре планируют 21-22 октября.