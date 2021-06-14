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Спорт

Для хоккеистов «Дизеля» разработали план предсезонной подготовки

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Для пензенской хоккейной команды «Дизель» сформировали план предсезонной подготовки. Его разместили на официальном сайте клуба в понедельник, 14 июня.

«12 июля команда выходит из отпуска и проходит углубленный медосмотр. После этого стартуют учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в Пензе. Игроки будут совмещать тренировки на льду и за его пределами», - пояснили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Сборы продлятся до 31 августа, после этого план работы скорректируют под календарь нового сезона «ВХЛ - Кубка Шелкового пути».

В августе состоится серия предсезонных матчей. 12-го и 14-го числа - против ХК «Тамбов» (сначала на выезде, потом дома), 20 августа пензенцы сыграют с самарским ЦСК ВВС на выезде, 24-го - с новокузнецким «Металлургом» на своей площадке.

На 27 августа намечен матч с «Металлургом» в рамках предсезонного турнира памяти заслуженного тренера России Сергея Николаева в Саранске. 28-го там же желто-синие встретятся с тольяттинской «Ладой».

Перед сезоном в Пензе сформировали новый тренерский штаб «Дизеля». Главным наставником команды стал Евгений Мухин. Помогать ему будут Александр Шахворостов и Олег Ларионов.

Прежние тренеры команды во главе с Алексеем Ваулиным покинули клуб после майских праздников. Позже стало известно о финансовых проблемах хоккейного клуба. Сформировалась задолженность по зарплате игрокам, болельщики опасались закрытия «Дизеля» и призывали в соцсетях пензенские предприятия стать спонсорами команды.

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Гость||

Разогнать дармоедов бюджетных

Гость||

Голопузы пусть и содержат своих криворуких кумиров.

И сами спонсоров им ищут.

Ни копейки из бюджета этим мутантам

Имя: Гость
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