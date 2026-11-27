В общественном голосовании за облик нового аэровокзала победили две концепции. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко во время прямой линии в четверг, 26 ноября.

Старому зданию 63 года, оно уже не соответствует современным стандартам. Предполагается построить новый аэропорт, поработать с инфраструктурой, расширить перрон, модернизировать взлетно-посадочную полосу.

На суд публики были представлены 4 концепции от известных архитектурных бюро, не вызвавшие возражений у потенциальных инвесторов. Также их обсуждали на Стратегическом совете Пензенской области и совещаниях с представителями профессионального сообщества архитекторов.

«Победили две концепции - бюро Асадова и архитектурное бюро «Хвоя». Теперь надо доработать с учетом профессиональных замечаний и выходить на проектно-сметную документацию», - сообщил Олег Мельниченко.

Бюро Асадова сделало ставку на современное переосмысление геральдического символа города - золотого снопа. Помимо зала регистрации, зон досмотра и ожидания, выходов на посадку, пространства прилета и выдачи багажа, в концепции предусмотрен зимний сад как один из ключевых элементов общественной среды. Отдельный VIP-терминал дополнен комплексом, включающим лаунж-зону, кафе, переговорные и конференц-зал.

Бюро «Хвоя» предложило «обернуть» здание вокруг внутреннего двора с двумя висячими садами. При этом само строение дробится на модули-квадраты со стороной 30 метров, что позволит при необходимости легко сделать перепланировку и предусмотреть возведение блока международных воздушных линий.

19 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении аэропорта Пензы в реестр международных.

«Планируется, что пропускная способность нового аэропортового комплекса составит не менее 400 человек в час на внутренних авиалиниях и не менее 200 человек в час на международных рейсах», - уточнили в областном правительстве.

Губернатор рассказал, куда в перспективе будут летать самолеты из Пензы. «По внутренним направлениям, возможно, вернемся к Екатеринбургу, Уфе, Новосибирску, будем расширять южную часть. Со строительством нового терминала выйдем на международные направления. Пензенцы в соцсетях делились, что сейчас наиболее популярны Китай, Турция, Беларусь. Технические возможности нашей взлетно-посадочной полосы позволяют такие полеты осуществлять», - сообщил он.