В четверг, 26 ноября, на площади Ленина в Пензе установили две числовые инсталляции «2027». По традиции их разместили по разным сторонам: одну напротив сквера Славы, другую напротив «Копилки пословиц».

Арт-объекты, которые становятся фотозонами для горожан, обошлись бюджету в 811 991 рубль: 692 100 стоили изготовление и поставка двух семерок, 119 891 - монтаж всех остальных цифр.

Сейчас на площади Ленина завершаются работы по украшению главной городской елки и сборке дома Деда Мороза.

На 25-метровой каркасной конструкции диаметром 11,4 метра уже появились золотые и красные шары и колокольчики, красные и зеленые абашевские игрушки, белые и красные снежинки. Скоро повесят многометровые гирлянды, после чего, как правило, проводится пробное включение. Елка должна быть полностью готова до 1 декабря.

Кроме того, на следующей неделе здесь впервые появится 15-метровая светодиодная надпись-поздравление «С НОВЫМ ГОДОМ!» из объемных букв. Стоимость арт-объекта - 1 178 000 рублей, его приобрели за счет турналога.