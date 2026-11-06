На площади Ленина установят 15-метровую инсталляцию

Общество

На площади Ленина установят 15-метровую инсталляцию
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На площади Ленина в Пензе в преддверии зимних праздников установят световую инсталляцию «С НОВЫМ ГОДОМ!». Информация о приобретении арт-объекта появилась на портале госзакупок в пятницу, 6 ноября.

Начальная (максимальная) цена, которую заказчик (парк Белинского) готов заплатить за поставку конструкции, - 1 178 620 рублей.

На площади Ленина установят 15-метровую инсталляцию

Объемные буквы со сверхъяркой светодиодной подсветкой должны быть размещены на металлическом каркасе с бетонными бордюрами. На лицевой части букв напечатают различные зимние узоры.

Инсталляцию высотой 1,3 м и шириной 15 м необходимо разместить в срок до 1 декабря, говорится в проекте договора.

Ранее сообщалось, что монтаж на площади Ленина двух числовых инсталляций (в этом году - «2027») обойдется дешевле обычного: на них потратят 119 891 рубль. Еще в 588 300 рублей обойдется установка 38 светодиодных елочек разной высоты.

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