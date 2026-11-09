На семерки для инсталляций «2027» планируют потратить более 700 тыс.

На поставку двух цифр 7 для числовых инсталляций «2027» в Пензе планируют потратить 722 100 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок в понедельник, 9 ноября.

Как уже сообщалось, монтаж остальных цифр обойдется в 119 891 рубль.

Арт-объекты должны быть установлены в срок до 1 декабря. Обычно их размещают по разным сторонам площади Ленина: одну - напротив сквера Славы, другую - напротив «Копилки пословиц».

В прошлом году инсталляции, которые создают атмосферу праздника и становятся частью красочных фотографий пензенцев, обошлись городской казне в 1 млн 62 тыс. 758 рублей: 644 700 рублей заплатили за изготовление и установку двух цифр 6; 418 058 - за монтаж цифр 2, 0, 2.

На изготовление и поставку пятерок в 2025-м потратили 570 520 рублей, на монтаж остальных цифр ушло 279 764 рубля.

Числовые (или шрифтовые) инсталляции появились в областном центре в 2017 году, первую конструкцию установили на Юбилейной площади, с 2018-го арт-объекты стали размещаться на площади Ленина.