Монтаж и украшение елки на Соборной площади обойдутся в полмиллиона

На монтаж и украшение живой новогодней елки, которой украсят Соборную площадь в Пензе, потратят 525 160 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок в четверг, 12 ноября.

Само дерево ранее заказали за 200 025 рублей. По техническому заданию ель не менее 8 м в высоту с диаметром нижнего яруса ствола 20-30 см должна иметь густую крону, идеальную конусовидную форму и неколючие темно-зеленые иголки.

Поставщик привезет ее в срок до 25 ноября.

В прошлом году сама елка стоила 130 000 рублей, ее купили у пензенского предпринимателя. Монтаж и оформление обошлись в 465 265 рублей - за дело брался ИП из Бессоновки.

Главную городскую елку - 25-метровую каркасную конструкцию, которую приобрели в прошлом году за 5 млн 182 тыс. 405 рублей, - начали собирать на площади Ленина 10 ноября.