На Соборной площади в Пензе установят живую 8-метровую ель

В этом году на Соборной площади в Пензе по традиции установят живую ель. Ее планируют приобрести за 200 025 рублей. Соответствующие данные появились на портале госзакупок в понедельник, 9 ноября.

Дерево не менее 8 м в высоту с диаметром нижнего яруса ствола 20-30 см должно иметь густую крону, идеальную конусовидную форму и неколючие темно-зеленые иголки.

Как правило, такие деревья закупают у индивидуальных предпринимателей. Елку должны привезти до 25 ноября. На ее установку и украшение выделяются отдельные средства.

Так, в прошлом году сама елка стоила 130 000 рублей, ее купили у пензенского ИП. Монтаж и оформление обошлись в 465 265 рублей - за дело брался предприниматель из Бессоновки.

Главную городскую елку - 25-метровую каркасную уральскую сосну, которую приобрели в прошлом году за 5 млн 182 тыс. 405 рублей, - должны начать собирать на площади Ленина в середине ноября.