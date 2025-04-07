Сетевое издание|18+|Вторник|8 апр 2025|01:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Городищенском районе отремонтируют мост через Тумалейку

Печать
Telegram

В Городищенском районе отремонтируют мост через реку Тумалейку, расположенный на 13-м километре дороги, которая соединяет трассу М-5 и село Тумалейка (обход Степановки).

Сейчас на портале госзакупок проводится электронный аукцион по поиску подрядчика. За работы предполагается заплатить 46 млн 437 тысяч 78 рублей 94 копейки. Заказчиком выступает областное управление строительства и дорожного хозяйства.

Специалисты укрепят откосы насыпи и русла реки, обустроят водоотводные сооружения, сопряжения моста с насыпью подходов, заменят крайние опоры и пролеты, уложат новое покрытие.

На время работ для автомобилистов предусмотрят временный объезд участка.

Мост должен быть отремонтирован до 20 декабря 2025 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте