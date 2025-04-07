В Городищенском районе отремонтируют мост через Тумалейку

07.04.2025 | 20:33

В Городищенском районе отремонтируют мост через реку Тумалейку, расположенный на 13-м километре дороги, которая соединяет трассу М-5 и село Тумалейка (обход Степановки).

Сейчас на портале госзакупок проводится электронный аукцион по поиску подрядчика. За работы предполагается заплатить 46 млн 437 тысяч 78 рублей 94 копейки. Заказчиком выступает областное управление строительства и дорожного хозяйства.

Специалисты укрепят откосы насыпи и русла реки, обустроят водоотводные сооружения, сопряжения моста с насыпью подходов, заменят крайние опоры и пролеты, уложат новое покрытие.

На время работ для автомобилистов предусмотрят временный объезд участка.

Мост должен быть отремонтирован до 20 декабря 2025 года.