На ремонт моста в Малой Сердобе потратят 34 млн рублей

06.03.2025 | 21:29

В 2025 году в Малосердобинском районе отремонтируют мост протяженностью 80 метров через реку Сердобу в селе Малая Сердоба.

Он расположен на 41-м километре дороги регионального значения Колышлей - Малая Сердоба - Саполга.

Работы будут вести с 15 апреля, а закончить должны до 26 ноября. Заказчиком выступает ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

Цена контракта - 34 155 092 рубля 69 копеек, указано на сайте госзакупок. Источник финансирования - бюджет Пензенской области.

«По результатам ремонтных мероприятий будет продлен срок службы искусственного сооружения благодаря ремонту конструктивных элементов. Также будет проведена асфальтировка проезжей части и тротуаров, замена элементов безопасности, переустройство сопряжения моста с насыпью», - цитирует пресс-служба минстроя специалиста управления Александра Прокина.