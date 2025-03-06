Сетевое издание|18+|Четверг|6 мар 2025|21:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На ремонт моста в Малой Сердобе потратят 34 млн рублей

Печать
Telegram

В 2025 году в Малосердобинском районе отремонтируют мост протяженностью 80 метров через реку Сердобу в селе Малая Сердоба.

Он расположен на 41-м километре дороги регионального значения Колышлей - Малая Сердоба - Саполга.

Работы будут вести с 15 апреля, а закончить должны до 26 ноября. Заказчиком выступает ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

Цена контракта - 34 155 092 рубля 69 копеек, указано на сайте госзакупок. Источник финансирования - бюджет Пензенской области.

«По результатам ремонтных мероприятий будет продлен срок службы искусственного сооружения благодаря ремонту конструктивных элементов. Также будет проведена асфальтировка проезжей части и тротуаров, замена элементов безопасности, переустройство сопряжения моста с насыпью», - цитирует пресс-служба минстроя специалиста управления Александра Прокина.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото минстроя
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте