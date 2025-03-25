В Шемышейском районе отремонтируют мост через Няньгу

25.03.2025 | 20:19

В Пензенской области капитально отремонтируют мост через реку Няньгу (приток Узы), расположенный в Шемышейском районе. Электронный аукцион по поиску подрядчика, который займется работами, стартовал на портале госзакупок во вторник, 25 марта.

Сооружение находится на 40-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино. На его восстановление планируется потратить 56 909 488 рублей.

Заказчиком выступает областное управление строительства и дорожного хозяйства. Мост должен быть готов к 20 октября 2025 года.

Кроме того, в 2025 году отремонтируют переправу через реку Сердобу в селе Малая Сердоба. Она расположена на 41-м километре дороги регионального значения Колышлей - Малая Сердоба - Саполга и имеет протяженность 80 метров.

Также продолжается восстановление моста через Шукшу в рабочем поселке Лунино, начавшийся в конце 2023 года.