В Пензенской области появятся населенные пункты трудовой славы

02.02.2025 | 10:41

В Пензенской области собираются увековечить трудовой подвиг жителей региона во время Великой Отечественной войны, а также позже, в период восстановления народного хозяйства, до 1950 года включительно.

Сейчас подготавливается закон, в котором устанавливаются основания и порядок присвоения почетного звания «Населенный пункт трудовой славы». Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Претендовать на данное звание может пензенский город, село, поселок, жители которого «проявили упорство, самоотверженность, массовый трудовой героизм для обеспечения Победы в Великой Отечественной войне и восстановления разрушенного войной народного хозяйства».

Пенза уже имеет звание «Город трудовой доблести», поэтому в отборе не будет участвовать.

Согласно документу, основаниями для того, чтобы стать населенным пунктом трудовой славы, будут считаться:

- массовый прием гражданского населения (беженцев, эвакуированных граждан), его обустройство и проживание;

- базирование и функционирование военных и гражданских медицинских учреждений (госпиталей);

- бесперебойное производство военной и (или) гражданской продукции на промышленных и (или) сельскохозяйственных предприятиях;

- награждение за трудовые заслуги коллективов предприятий, колхозов, совхозов и т. д.

«Почетное звание является высшей степенью признательности жителей Пензенской области», - указывается в тексте закона.

Звание населенного пункта трудовой славы даст органам местного самоуправления право за счет бюджета создавать исторические экспозиции в музеях, устанавливать мемориальные комплексы, связанные с присвоением такой приставки.

Документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.