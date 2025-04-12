Сетевое издание|18+|Суббота|12 апр 2025|17:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Месячник по благоустройству продлили до 12 июня

Печать
Telegram

Месячник по благоустройству не закончен. Об этом в субботу, 12 апреля, в день общегородского субботника сообщил заместитель главы администрации Пензы Ильдар Усманов.

Месячник по благоустройству продлили до 12 июня

Весенняя акция по приведению территорий в порядок стартовала 10 марта. Предполагалось, что она завершится 12 апреля. Однако теперь планы изменились.

Месячник по благоустройству продлили до 12 июня

«Месячник по благоустройству решили продлить до 12 июня. Многие приняли участие в уборке локаций, но не все прилегающие к различным объектам участки облагорожены. Впереди - большая работа по наведению порядка к 9 Мая», - пояснил он.

Месячник по благоустройству продлили до 12 июня

Как сообщили в администрации Пензы, в день субботника активисты высадили 120 саженцев туи на склоне улицы 8 Марта возле монумента «Глобус». В этом же районе будет разбит цветник.

Месячник по благоустройству продлили до 12 июня

В Железнодорожном районе горожане навели чистоту на улицах Чапаева, Долгорукова, Луначарского, Клары Цеткин, Антонова, Ангарской, Ново-Черкасской. В Ленинском - на улицах Островского и Суворова, проспекте Победы, набережной реки Суры, в экопарке «Ласточкины горы» и сквере на улице Пушкина.

Месячник по благоустройству продлили до 12 июня

В Первомайском районе участники субботника трудились на улицах Ленинградской, Попова, Пацаева, Запорожской, Мебельной, Львовской, Терновского, Водопьянова, в Березовском переулке, на берегу реки Пензы, в сквере у дизельного завода. В Октябрьском - на улицах ИТР, Лазо, Тернопольской, проспекте Строителей, в скверах «Компрессормаш», около монумента «Самолет» и завода «Химмаш».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте