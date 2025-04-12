Месячник по благоустройству продлили до 12 июня

12.04.2025 | 14:26

Месячник по благоустройству не закончен. Об этом в субботу, 12 апреля, в день общегородского субботника сообщил заместитель главы администрации Пензы Ильдар Усманов.

Весенняя акция по приведению территорий в порядок стартовала 10 марта. Предполагалось, что она завершится 12 апреля. Однако теперь планы изменились.

«Месячник по благоустройству решили продлить до 12 июня. Многие приняли участие в уборке локаций, но не все прилегающие к различным объектам участки облагорожены. Впереди - большая работа по наведению порядка к 9 Мая», - пояснил он.

Как сообщили в администрации Пензы, в день субботника активисты высадили 120 саженцев туи на склоне улицы 8 Марта возле монумента «Глобус». В этом же районе будет разбит цветник.

В Железнодорожном районе горожане навели чистоту на улицах Чапаева, Долгорукова, Луначарского, Клары Цеткин, Антонова, Ангарской, Ново-Черкасской. В Ленинском - на улицах Островского и Суворова, проспекте Победы, набережной реки Суры, в экопарке «Ласточкины горы» и сквере на улице Пушкина.

В Первомайском районе участники субботника трудились на улицах Ленинградской, Попова, Пацаева, Запорожской, Мебельной, Львовской, Терновского, Водопьянова, в Березовском переулке, на берегу реки Пензы, в сквере у дизельного завода. В Октябрьском - на улицах ИТР, Лазо, Тернопольской, проспекте Строителей, в скверах «Компрессормаш», около монумента «Самолет» и завода «Химмаш».